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Сотрудники белгородского завода «Флагман» боятся, что их лишат работы

Сегодня, 21:13
Фото: t.me/l1veoskol
Мусор в Старом Осколе
Начальство отправило домой всех сотрудников, не объяснив причины простоя, сообщила белгородка в прямом эфире губернатора.
Сюжет
Мусор

Сотрудница мусороперерабатывающего завода «Флагман» спросила у губернатора в прямом эфире, почему всех работников отправили домой, не объяснив причины, ведь работы хватает: в Старом Осколе люди жалуются на кучи неубранного мусора.

Глава региона объяснил причину и успокоил женщину: увольнять их никто не собирается.

У завода есть проблемы с ЦЭБом, были возбуждены уголовные дела по признакам воровства. Поставили новое руководство, которое уже сейчас наводит порядок. Завтра встречусь с руководством и обсужу все вопросы. Не переживайте, никто не останется без работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 28 ноября глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков в прямом эфире объяснил причину неубранного мусора в муниципалитете. 

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#Александра Склярова#Общество#Мусор#Белгородская область#Губкин#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Завод#Работа
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