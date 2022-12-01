Сотрудники белгородского завода «Флагман» боятся, что их лишат работы

Сотрудница мусороперерабатывающего завода «Флагман» спросила у губернатора в прямом эфире, почему всех работников отправили домой, не объяснив причины, ведь работы хватает: в Старом Осколе люди жалуются на кучи неубранного мусора.
Глава региона объяснил причину и успокоил женщину: увольнять их никто не собирается.
У завода есть проблемы с ЦЭБом, были возбуждены уголовные дела по признакам воровства. Поставили новое руководство, которое уже сейчас наводит порядок. Завтра встречусь с руководством и обсужу все вопросы. Не переживайте, никто не останется без работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 28 ноября глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков в прямом эфире объяснил причину неубранного мусора в муниципалитете.