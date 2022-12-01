«Семья» Барщука, недостоверные данные: кому и как возместят затраты на газозаправки

По одной из заявок 36 млн рублей получит ООО «Экогаз» Сергея Лепетухи, Александра Белоусова и Инны Писаревской. Ещё две заявки поступили от старооскольского ОАО «Осколнефтеснаб», по утверждению «Коммерсанта», близкого семье бизнесмена Игоря Барщука.
Заявки «Оптнефтегаза» Людмилы Глазкрицкой и «Даля» Виктора Скляренко отклонили из-за наличия в них недостоверной информации.
В России газомоторное топливо рассматривают в качестве эффективной замены его традиционным видам. По данным Минэнерго, на развитие сети заправок на сжатом метане планируют направить 4,2 млрд рублей, а всего за пять лет — 23,6 млрд рублей. Возмещается часть затрат на строительство и на компенсацию убытков в первые три года работы и на доведение сроков окупаемости до семи лет. До 2024 года субсидии получат 538 заправок.
АО «Осколнефтеснаб» зарегистрировано в Старом Осколе в декабре 2000 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректор компании — Александр Масалитин. Открытых актуальных данных по акционерам нет. По итогам 2021 года выручка от продажи превысила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль составила чуть более 12,5 млн рублей.
ООО «Экогаз» зарегистрировали в феврале 2022 года. Отрасль компании — торговля газом для заправки автомобилей. Сергей Лепетуха имеет 48,5% доли в уставном капитале, Александр Белоусов — 35%, Инна Писаревская — 16,5%.