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«Семья» Барщука, недостоверные данные: кому и как возместят затраты на газозаправки

Сегодня, 12:56
Фото: pxhere.com
Две белгородские компании получат 108 млн рублей на возмещение расходов по строительству газовых заправок. Из пяти заявок удовлетворили только три, сообщили в региональном минэкономразвития.

По одной из заявок 36 млн рублей получит ООО «Экогаз» Сергея Лепетухи, Александра Белоусова и Инны Писаревской. Ещё две заявки поступили от старооскольского ОАО «Осколнефтеснаб», по утверждению «Коммерсанта», близкого семье бизнесмена Игоря Барщука.

Заявки «Оптнефтегаза» Людмилы Глазкрицкой и «Даля» Виктора Скляренко отклонили из-за наличия в них недостоверной информации.

В России газомоторное топливо рассматривают в качестве эффективной замены его традиционным видам. По данным Минэнерго, на развитие сети заправок на сжатом метане планируют направить 4,2 млрд рублей, а всего за пять лет — 23,6 млрд рублей. Возмещается часть затрат на строительство и на компенсацию убытков в первые три года работы и на доведение сроков окупаемости до семи лет. До 2024 года субсидии получат 538 заправок.

АО «Осколнефтеснаб» зарегистрировано в Старом Осколе в декабре 2000 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректор компании — Александр Масалитин. Открытых актуальных данных по акционерам нет. По итогам 2021 года выручка от продажи превысила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль составила чуть более 12,5 млн рублей.

ООО «Экогаз» зарегистрировали в феврале 2022 года. Отрасль компании — торговля газом для заправки автомобилей. Сергей Лепетуха имеет 48,5% доли в уставном капитале, Александр Белоусов — 35%, Инна Писаревская — 16,5%.

 

Белгородская область получила субсидию на газовые заправки
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#Инна Рогова#Есть повод#Экономика#Белгородская область#Старый Оскол#Игорь Барщук#Газовые заправки#Субсидии#Компенсация затрат
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