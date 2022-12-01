«Семья» Барщука, недостоверные данные: кому и как возместят затраты на газозаправки

В России газомоторное топливо рассматривают в качестве эффективной замены его традиционным видам. По данным Минэнерго, на развитие сети заправок на сжатом метане планируют направить 4,2 млрд рублей, а всего за пять лет — 23,6 млрд рублей. Возмещается часть затрат на строительство и на компенсацию убытков в первые три года работы и на доведение сроков окупаемости до семи лет. До 2024 года субсидии получат 538 заправок.