С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев

По словам Ирины Николаевой, 2446 заболевших ВИЧ белгородцев находятся сейчас на диспансеризации. 93% из них получают необходимую терапию.
У нас есть люди с хорошей приверженностью к лечению — 93 человека. С таким диагнозом они живут уже больше двадцати пяти лет. Кроме того, в регионе имеется эффективное лечение, которое позволяет продлить жизнь с болезнью.
Ирина Николаева
Чаще всего ВИЧ заражаются половым путём. По мнению главврача, лучшая профилактика болезни — верность своему партнеру.
С 1992 года в Белгородской области зарегистрировали 3405 случаев ВИЧ-инфекции. Умерло от болезни 945 человек.
Всего в мире ВИЧ обнаружили у 84 млн человек. Скончались из-за вируса порядка 46 млн пациентов — это больше, чем число погибших во Вторую мировую войну.