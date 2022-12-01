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С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Шприц в руке
Как рассказала главврач центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирина Николаева, каждый месяц ВИЧ заражались 19 жителей Белгородской области.

По словам Ирины Николаевой, 2446 заболевших ВИЧ белгородцев находятся сейчас на диспансеризации. 93% из них получают необходимую терапию.

У нас есть люди с хорошей приверженностью к лечению — 93 человека. С таким диагнозом они живут уже больше двадцати пяти лет. Кроме того, в регионе имеется эффективное лечение, которое позволяет продлить жизнь с болезнью.
Ирина Николаева

Чаще всего ВИЧ заражаются половым путём. По мнению главврача, лучшая профилактика болезни — верность своему партнеру. 

С 1992 года в Белгородской области зарегистрировали 3405 случаев ВИЧ-инфекции. Умерло от болезни 945 человек.

Всего в мире ВИЧ обнаружили у 84 млн человек. Скончались из-за вируса порядка 46 млн пациентов — это больше, чем число погибших во Вторую мировую войну.

#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Вич#Спид#Статистика#Заболевшие#Артем Черненко
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