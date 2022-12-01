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С начала года 164 белгородцам одобрили заявки на помощь в 100 тысяч рублей

Сегодня, 07:29
Фото: мэрия Белгорода
На материальную помощь жители города могут рассчитывать раз в год, сообщили в мэрии. Заявки принимаются от многодетных семей, семей с детьми-инвалидами или одиноких инвалидов.

В Белгороде с начала года 164 человека получили по 100 тыс. рублей для решения сложной жизненной ситуации. На такую материальную помощь горожане могут рассчитывать раз в год. В последний раз специальная комиссия одобрила 34 обращения.

Для получения помощи горожанам нужно обращаться к депутату облдумы на личном приёме. Комиссия рассмотрит каждое обращение и решит вопрос о предоставлении выплат.

На помощь могут рассчитывать многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами или инвалиды I и II групп, живущие одни. Полученные деньги можно потратить на покупку лекарств, лечение, компенсацию утраты имущества при стихийных бедствиях. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума по региону.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Выплата#Помощь#Многодетные семьи#Инвалиды
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