С компании «Инвестпромэлит» взыскали почти 2 млн рублей долгов

Исполнительный документ поступил в белгородское отделение судебных приставов. Строительная компания вовремя долги не оплатила. В связи с этим с неё взыскали 128 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора и наложили арест на деньги, находящиеся на расчётных счетах.