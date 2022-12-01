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С компании «Инвестпромэлит» взыскали почти 2 млн рублей долгов

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
Задолженность у ООО «СК „Инвестпромэлит“» появилась из-за нарушения условий договора поставки товара, сообщили в региональном УФССП. Решение взыскать с компании деньги принял Арбитражный суд Воронежской области.

С белгородского ООО «СК „Инвестпромэлит“» взыскали почти 2 млн рублей из-за того, что организация не оплатила полученный от поставщика товар. Компания-поставщик обратилась в воронежский арбитражный суд.

Исполнительный документ поступил в белгородское отделение судебных приставов. Строительная компания вовремя долги не оплатила. В связи с этим с неё взыскали 128 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора и наложили арест на деньги, находящиеся на расчётных счетах.

Также приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий на шесть автомобилей компании: ВАЗ-21124, Mercedes-Benz V, Kia K5, BMW X7, Toyota Camry ACV 70, Land Rover Defender. После принятых мер организация выплатила долги в полном объёме.

ООО «СК „Инвестпромэлит“» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Приставы#Суд#Договор#Задолженность#Инвестпромэлит
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