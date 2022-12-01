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Психологам приходится убеждать белгородцев лечиться от ВИЧ

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
Примерно один процент зараженных ВИЧ белгородцев не верит в болезнь и отказывается от неё лечиться, сообщила главврач центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирина Николаева.

Порядка 7% от общего числа больных ВИЧ белгородцев не получают необходимого лечения. При этом около 1-2% отказывают от медицинской помощи по собственному желанию — с такой категорией работу ведут уже психологи. 

Диссиденты отрицают наличие у себя заболевания. Они занимают такую позицию. У нас в штате есть психолог, который с ними работает. Есть положительные примеры, когда человек менял мировоззрение, но эти примеры крайне редки.
Ирина Николаева                      

Остальные 5-6%  — «оторванные» от социума люди. Они не имеют места жительства — работу с ними проводят волонтёры. 

Крайне сложный контингент для лечения. Люди погибают от развёрнутого ВИЧ, когда тот перетекает в СПИД. И происходит это в том случае, если человек не получает лекарства.
Ирина Николаева

С начала года ВИЧ нашли у 185 людей в Белгородской области. 97% из них регулярно получают лечение.

С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев
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