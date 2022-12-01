bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2022, 13:09

Published 1 декабря 2022, 13:09

Modified 2 октября 2024, 14:25

Updated 2 октября 2024, 14:25

Психологам приходится убеждать белгородцев лечиться от ВИЧ

Психологам приходится убеждать белгородцев лечиться от ВИЧ

1 декабря 2022, 13:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Примерно один процент зараженных ВИЧ белгородцев не верит в болезнь и отказывается от неё лечиться, сообщила главврач центра профилактики и борьбы со СПИДом Ирина Николаева.

Порядка 7% от общего числа больных ВИЧ белгородцев не получают необходимого лечения. При этом около 1-2% отказывают от медицинской помощи по собственному желанию — с такой категорией работу ведут уже психологи. 

Диссиденты отрицают наличие у себя заболевания. Они занимают такую позицию. У нас в штате есть психолог, который с ними работает. Есть положительные примеры, когда человек менял мировоззрение, но эти примеры крайне редки.
Ирина Николаева                      

Остальные 5-6%  — «оторванные» от социума люди. Они не имеют места жительства — работу с ними проводят волонтёры. 

Крайне сложный контингент для лечения. Люди погибают от развёрнутого ВИЧ, когда тот перетекает в СПИД. И происходит это в том случае, если человек не получает лекарства.
Ирина Николаева

С начала года ВИЧ нашли у 185 людей в Белгородской области. 97% из них регулярно получают лечение.

С начала года ВИЧ нашли у 185 белгородцев
Узнать подробнее
#Белгородская область#Медицина#Психологи#Врачи#Лечение#Эксклюзив#Вич#Спид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика