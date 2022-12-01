Психологам приходится убеждать белгородцев лечиться от ВИЧ

Posted 1 декабря 2022, 13:09
Published 1 декабря 2022, 13:09
Modified 2 октября 2024, 14:25
Updated 2 октября 2024, 14:25
Порядка 7% от общего числа больных ВИЧ белгородцев не получают необходимого лечения. При этом около 1-2% отказывают от медицинской помощи по собственному желанию — с такой категорией работу ведут уже психологи.
Диссиденты отрицают наличие у себя заболевания. Они занимают такую позицию. У нас в штате есть психолог, который с ними работает. Есть положительные примеры, когда человек менял мировоззрение, но эти примеры крайне редки.
Ирина Николаева
Остальные 5-6% — «оторванные» от социума люди. Они не имеют места жительства — работу с ними проводят волонтёры.
Крайне сложный контингент для лечения. Люди погибают от развёрнутого ВИЧ, когда тот перетекает в СПИД. И происходит это в том случае, если человек не получает лекарства.
Ирина Николаева
С начала года ВИЧ нашли у 185 людей в Белгородской области. 97% из них регулярно получают лечение.