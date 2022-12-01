Прохладное удовольствие. Почему российский рынок не заметил уход западных производителей мороженого

В прошлом году в России было произведено 527 тысяч тонн мороженого. Этого количества хватит, чтобы угостить прохладным лакомством каждого жителям планеты. А по экспорту этого продукта наша страна занимает четвертое место в мире.

Десерт россияне любят и ценят уже не первый век. И не случайно в Москве появился музей, где можно узнать все об истории производства, познакомиться с античной кулинарией, рассмотреть поближе тележки мороженщиков, старинные холодильники и устройства для приготовления десерта, ну и, конечно, попробовать различные сорта лакомства.

"Экспозиции нашего музея начинаются от Древнего Китая и проходит через Древнюю Русь, Российскую Империю, советское время и до наших дней", - рассказывает старший экскурсовод Лариса Дитятьева.

Одним из самых интересных экспонатов является креманка 1890 года выпуска. Внимание посетителей привлекает и коллекция ложечек для мороженого из разных городов и стран, их специально скупали на аукционах для создания экспозиции.

Создатель музейного комплекса Николай Помогалов рассказывает, что мороженое производилось еще во времена Древней Руси. Его делали из молока, творога, сметаны, затем замораживали, добавляли мед. Со временем рецептура и технология производства менялись. Однако, для многих из нас эталонным, идеальным мороженым считается то самое - «из детства». Хотя, как отмечает Николай Помогалов, качество с тех пор не сильно изменилось.

"Здесь, скорее, вопрос больше про впечатления, а не про вкусы. На сегодняшний момент в тренде натуральные продукты и производство по ГОСТам, которые были заложены еще в Советском Союзе" - пояснил Николай Помогалов.

Из Сибири с любовью