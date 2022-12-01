Открытость госорганов и поддержка МСП: какие законы начнут действовать в декабре

С 26 декабря в силу вступит закон, согласно которому малый и средний может претендовать на помощь от государства. Речь о том, что при незначительных нарушениях можно рассчитывать на поддержку через год, а не через три, как это было ранее. Трёхлетний срок сохраняется, если речь идёт о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных.