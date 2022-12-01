Открытость госорганов и поддержка МСП: какие законы начнут действовать в декабре

В декабре в России начнёт действовать ряд новых законов. Подробнее о них рассказали в Госдуме.
С 1 декабря госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны вести страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Это решение приняли для того, чтобы граждане получали официальную информацию из первых рук.
С 1 декабря россияне могут встать на налоговый учёт в режиме онлайн через «Госуслуги». Требуется только электронная подпись.
С первого дня зимы россиянам разрешили предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность, при обращении за медпомощью.
Для россиян расширят перечень государственных услуг, которые можно получить через сайт «Госуслуги». Это касается пособий на детей, техосмотра самоходных машин, регистрации прав на недвижимость, приёма деклараций по НДФЛ, получения лицензий.
Физические лица должны оплатить налоги за прошлый год не позднее 1 декабря 2022 года. Это распространяется на имущественные налоги.
У детей, которые живут в семье опекунов, появится преимущество при зачислении в школу или детский сад, если там уже учатся дети из их семьи. Ранее такое право имелось только у родных братьев и сестёр.
С 26 декабря в силу вступит закон, согласно которому малый и средний может претендовать на помощь от государства. Речь о том, что при незначительных нарушениях можно рассчитывать на поддержку через год, а не через три, как это было ранее. Трёхлетний срок сохраняется, если речь идёт о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных.
Если гражданин оформил поездку до 31 марта 2020 года, но она так и не состоялась, то турфирма должна предложить аналогичный тур или вернуть деньги до 31 декабря текущего года. Нововведение распространяется на туры в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов.