Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Открытость госорганов и поддержка МСП: какие законы начнут действовать в декабре

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Государственные органы теперь обязаны иметь страницы в соцсетях, а малый бизнес получит поддержку при незначительных нарушениях. Об этих и других изменениях сообщили на сайте Госдумы.

В декабре в России начнёт действовать ряд новых законов. Подробнее о них рассказали в Госдуме.

Открытость госорганов

С 1 декабря госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны вести страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Это решение приняли для того, чтобы граждане получали официальную информацию из первых рук.

Налоговый учёт

С 1 декабря россияне могут встать на налоговый учёт в режиме онлайн через «Госуслуги». Требуется только электронная подпись.

Паспорт вместо полиса

С первого дня зимы россиянам разрешили предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность, при обращении за медпомощью.

Ещё больше госуслуг

Для россиян расширят перечень государственных услуг, которые можно получить через сайт «Госуслуги». Это касается пособий на детей, техосмотра самоходных машин, регистрации прав на недвижимость, приёма деклараций по НДФЛ, получения лицензий.

Уплата налогов

Физические лица должны оплатить налоги за прошлый год не позднее 1 декабря 2022 года. Это распространяется на имущественные налоги.

Дети — в одну школу

У детей, которые живут в семье опекунов, появится преимущество при зачислении в школу или детский сад, если там уже учатся дети из их семьи. Ранее такое право имелось только у родных братьев и сестёр.

Поддержка МСП

С 26 декабря в силу вступит закон, согласно которому малый и средний может претендовать на помощь от государства. Речь о том, что при незначительных нарушениях можно рассчитывать на поддержку через год, а не через три, как это было ранее. Трёхлетний срок сохраняется, если речь идёт о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных.

Поддержка туристов

Если гражданин оформил поездку до 31 марта 2020 года, но она так и не состоялась, то турфирма должна предложить аналогичный тур или вернуть деньги до 31 декабря текущего года. Нововведение распространяется на туры в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов.

Какие новые законы начали действовать в РФ с октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородского депутата проверят на нарушение закона на выборахКому по закону положена отсрочка от призыва?В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»
#Наталья Корявых#Общество#Законы#Госдума#Госулсуги#Школа#Туризм#Полис омс#Нововведения
Подпишитесь
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
Сегодня, 15:23
Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Сегодня, 04:19
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
Сегодня, 14:34
Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала
Сегодня, 13:19
Дарья Лантратова и Наталия Полуянова посетили с рабочим визитом Белгородскую область
Сегодня, 12:11
Жители Харгоры в Белгороде временно останутся без света
Сегодня, 15:44