Отец погибшего в СВО белгородца умер от сердечного приступа в день похорон

Живший в Губкинском горокруге Андрей Отмахов погиб во время боя, когда прикрывал товарища. У него осталось двое детей. Прощались с ним 29 ноября в селе Чаплыжное, а похоронили на Аллее Славы в Салтыково. Позже родственники рассказали, что на похоронах героя стало плохо отцу Андрея — он умер от сердечного приступа.
Недавно стало известно, что от сердечного приступа скончался отец ещё одного погибшего белгородца, мужчине стало плохо в день, когда привезли тело сына.
Он был мобилизован в сентябре, 22 октября погиб. Его двоюродная сестра сообщила, что к горю в семье добавилась путаница со справкой о смерти. Тело брата сопровождал представитель воинской части, с ним была и справка о смерти, выданная моргом в Ростове-на-Дону. Но в ней ошиблись с датой рождения и отчеством погибшего. Военный билет и паспорт тоже не привезли — не знают, где они.
Глава администрации района Сергей Бикетов сообщил, что справку о смерти забрали для исправления ошибки, на это потребуется от двух недель. Но даже с верными данными в ней свидетельство о смерти трудно получить без остальных документов.