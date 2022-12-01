Отец погибшего в СВО белгородца умер от сердечного приступа в день похорон

Он был мобилизован в сентябре, 22 октября погиб. Его двоюродная сестра сообщила, что к горю в семье добавилась путаница со справкой о смерти. Тело брата сопровождал представитель воинской части, с ним была и справка о смерти, выданная моргом в Ростове-на-Дону. Но в ней ошиблись с датой рождения и отчеством погибшего. Военный билет и паспорт тоже не привезли — не знают, где они.