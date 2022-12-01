На перекрёстке Губкина и Красноармейской в Белгороде изменится схема движения

На перекрёстке улиц Губкина и Красноармейской по направлению с улицы Губкина изменится схема движения. В городской администрации рассказали, как теперь будут двигаться водители на указанном участке.
Согласно новой схеме, теперь будет «две полосы прямо — одна налево» вместо «одна полоса прямо — две налево». Соответствующее решение приняли исходя из пропускной способности на дороге.
Знаки и разметку уже поменяли. Водителей призывают быть внимательнее.
Ранее член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин предложил переделать схему движения на пересечении Есенина и малой Щорса. По его мнению, необходимо изменить приоритет движения.