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На перекрёстке Губкина и Красноармейской в Белгороде изменится схема движения

Сегодня, 11:38
Фото: мэрия Белгорода
О том, как автомобилистам придётся ездить на указанном участке дороги, рассказали в мэрии. На дороге уже изменили знаки и разметку.

На перекрёстке улиц Губкина и Красноармейской по направлению с улицы Губкина изменится схема движения. В городской администрации рассказали, как теперь будут двигаться водители на указанном участке.

Согласно новой схеме, теперь будет «две полосы прямо — одна налево» вместо «одна полоса прямо — две налево». Соответствующее решение приняли исходя из пропускной способности на дороге.

Знаки и разметку уже поменяли. Водителей призывают быть внимательнее.

Ранее член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин предложил переделать схему движения на пересечении Есенина и малой Щорса. По его мнению, необходимо изменить приоритет движения.

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