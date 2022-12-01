Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала

Работу по приёму ТКО в экотехнопарке в Губкине возобновили 1 декабря после совещания с губернатором Вячеславом Гладковым. В компании «Флагман» журналистам пояснили, что достигли договорённости по выполнению Центром экологической безопасности контрактных обязательств и с пониманием отнеслись к финансовым проблемам регионального оператора по обращению с отходами.
Ранее экотехнопарк закрылся из-за долгов ЦЭБа, задолженность в компании назвали критической, что лишило возможности платить зарплату, страховые взносы и налоги. Также есть долги за поставку ресурсов.
За время простоя отходы временно вывозили на полигон возле Чернянки. Замгубернатора Константин Полежаев заверял, что на графике вывоза мусора это не скажется. Но в Старом Осколе жаловались на захламление мест сбора мусора.
30 ноября к Гладкову в соцсетях обратились работники экотехнопарка, которых отправили в простой. Губернатор заверил, что люди без работы не останутся. С 1 декабря на должность гендиректора завода назначили Сергея Бурцева, который имеет опыт управленца, в том числе и в структурах МВД.
Споры ЦЭБа, «Флагмана» и других участников рынка в регионе достигли сумм в сотни миллионов рублей. Возникли они из-за расчёта объёма отходов. В ЦЭБе считают, что расчёт за кубометры помог «Флагману» неосновательно обогатиться почти на 300 млн рублей. «Флагман» подал встречный иск на 97,4 млн рублей.
«Экотранс» уже отсудил у ЦЭБа 222,5 млн рублей долгов. «Еврологистик» подал иск на 257,6 млн рублей.