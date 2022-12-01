Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала

30 ноября к Гладкову в соцсетях обратились работники экотехнопарка, которых отправили в простой. Губернатор заверил, что люди без работы не останутся. С 1 декабря на должность гендиректора завода назначили Сергея Бурцева, который имеет опыт управленца, в том числе и в структурах МВД.