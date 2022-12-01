Москва решит: высказывания Бабина о пленных белгородцах проверит Генпрокуратура

Материалы проверки в отношении Бабина на сегодня находятся в Генеральной прокуратуре России. Свою проверку проводят и полицейские по нескольким заявлениям белгородцев.
Владимир Бабин в своём посте в соцсети назвал пленных белгородцев предателями и предложил государству не поддерживать их семьи. Позже блогер опубликовал ещё один пост о белгородских медийщиках, которых упрекнул в «сотрудничестве с нацистами».
На 12 ноября в полицию поступило девять заявлений на Владимира Бабина. В УМВД рассказали, что посты блогера оценивают эксперты.
Ранее в разговоре с журналистом «Бел.Ру» в день написания первого поста Бабин утверждал, что «никогда и нигде воинов, сдавшихся в плен, трусами не называл», и попросил различать ситуации: «Взяли и сдались в плен — это разные вещи. Сдался — это сам, а попал — это, например, раненый».