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Морозно и без осадков: какая погода будет в Белгородской области 2 декабря

Сегодня, 13:29
На территории региона ожидается 4–9 ˚С мороза ночью и 2–7 ˚С ниже нуля днём. Прогноз опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В пятницу, 2 декабря, в Белгородской области будет морозно, но без осадков. Ночью температура опустится до 4–9 ˚С ниже нуля. Днём синоптики обещают от -2 ˚С до -7 ˚С.

В Белгороде ожидается -5 ˚С ночью и до -1 ˚С днём. В субботу, 3 декабря, температура ночью опустится до -6 ˚С, днём обещают до -2 ˚С. Завершится неделя в областном центре небольшим похолоданием. 4 декабря ночью воздух охладится до -8 ˚С. Днём температура поднимется до -4 ˚С.

Ещё холоднее будет в понедельник, 5 декабря. В тёмное время суток похолодает до -9 ˚С. Днём ожидается -3 ˚С. Осадков при этом не предвидится.

#Наталья Корявых#Общество#Погода#Белгородская область#Прогноз погоды#МЧС#Мороз
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