Морозно и без осадков: какая погода будет в Белгородской области 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, в Белгородской области будет морозно, но без осадков. Ночью температура опустится до 4–9 ˚С ниже нуля. Днём синоптики обещают от -2 ˚С до -7 ˚С.
В Белгороде ожидается -5 ˚С ночью и до -1 ˚С днём. В субботу, 3 декабря, температура ночью опустится до -6 ˚С, днём обещают до -2 ˚С. Завершится неделя в областном центре небольшим похолоданием. 4 декабря ночью воздух охладится до -8 ˚С. Днём температура поднимется до -4 ˚С.
Ещё холоднее будет в понедельник, 5 декабря. В тёмное время суток похолодает до -9 ˚С. Днём ожидается -3 ˚С. Осадков при этом не предвидится.