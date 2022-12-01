Металлоинвест инвестировал в создание нового общественного пространства в Губкине

Создатели нового общественного пространства руководствовались ключевой идеей сохранения окружающей среды, созвучной философии «зеленой» металлургии Металлоинвеста. В долине проложены дорожки и экотропа с деревянным настилом на сваях. Установлены терраса, амфитеатр со сценой, современная система освещения. Оборудованы зоны отдыха со скамейками и столиками, речные балкончики и площадки у воды. Перед началом пешеходной зоны долины организована парковка для автомобилей.