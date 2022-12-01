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Металлоинвест инвестировал в создание нового общественного пространства в Губкине

Сегодня, 14:45
Фото: Металлоинвест
В Губкине Белгородской области открыто новое современное пространство для отдыха горожан — долина ручья Теплый Колодезь.

Проект «Благоустройство территории «Тёплый Колодезь — зеленая долина Губкина» получил грант Минстроя РФ в размере более 100 млн рублей благодаря победе на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году в категории «Малые города».

Компания «Металлоинвест» инвестировала 84 млн рублей, Губкинский городской округ — 65 млн рублей. Общая стоимость благоустройства составила почти 290 млн рублей, профинансированных за счет федерального, муниципального бюджетов, внебюджетных источников.

Проект рекреационной прибрежной зоны был создан при поддержке Металлоинвеста проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» и архитектурным бюро «Практика». Концепция проекта разрабатывалась с опорой на мнение жителей Губкина и при их непосредственном участии.

Создатели нового общественного пространства руководствовались ключевой идеей сохранения окружающей среды, созвучной философии «зеленой» металлургии Металлоинвеста. В долине проложены дорожки и экотропа с деревянным настилом на сваях. Установлены терраса, амфитеатр со сценой, современная система освещения. Оборудованы зоны отдыха со скамейками и столиками, речные балкончики и площадки у воды. Перед началом пешеходной зоны долины организована парковка для автомобилей.

«Качество жизни сотрудников и всех жителей наших городов остается неизменным приоритетом Металлоинвеста, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — В результате большой совместной работы берег ручья преобразился и теперь здесь приятно провести время всей семьей. Новое рекреационное пространство — наш подарок Губкину в год 55-летия Лебединского ГОКа. На очереди — продолжение благоустройства долины ручья — реновация нижнего парка».

Фото: Металлоинвест

«Хочу выразить благодарность Минстрою РФ за финансовую поддержку проекта. Отдельно хочу отметить вклад компании „Металлоинвест“, которая является надежной опорой Белгородской области в реализации социально значимых проектов, — отметил Вячеслав Гладков. — В ближайшем будущем благоустройство долины ручья Теплый Колодезь будет продолжено. Мы начнём реновацию нижнего парка. На эти цели из городского бюджета уже выделено 80 млн рублей».

#Алина Харина#Общество#Губкин#Металлоинвест
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