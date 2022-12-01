Ледовые дорожки в Центральном парке в Белгороде готовят к новому сезону

В Центральном парке для белгородцев и гостей города подготавливают ледовые дорожки. Рабочие уже установили бортики по краям. Теперь они приступили к заливке покрытия.
Работы выполняются поэтапно. Чтобы лёд получился нужного качества, нужно залить несколько десятков слоёв. В бетонном основании проложили трубы, где циркулирует 15 тыс. литров этиленгликоля. Благодаря специальной установке лёд не растает даже при перепаде температур.
Протяжённость ледовых маршрутов составит 400 метров, площадь катка — 1,4 тыс. кв. м. Вход будет свободным, как и в прошлом году. Также откроется прокат с 200 парами коньков.
Новогоднего катка на Соборной площади в этом году не будет. В начале ноября мэрия расторгла контракт на его установку. До этого белгородцы рисковали остаться и без ёлки, однако власти всё-таки решили установить прошлогоднее дерево.