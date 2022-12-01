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Концертный зал, офисы и выставочное пространство: каким будет Белый квартал

Сегодня, 09:20
Фото: телеграм-канал правительства Белгородской области

Концертный зал и площадь с амфитеатром появятся в центре Белгорода

На Свято-Троицком бульваре должно появиться общественно-деловое пространство. Жилых домов там не будет, сообщили в региональном правительстве. Вместо этого в Белом квартале построят концертный зал, организуют событийную площадь и выставочное пространство.

В Белом квартале на Свято-Троицком бульваре планируют организовать общественно-деловое пространство. Жилых домов там не будет.

В планах — сделать вход в квартал со стороны Свято-Троицкого бульвара местом проведения мероприятий. Здесь появится концертный зал на 500 мест с эксплуатируемой зелёной кровлей. Также белгородцы увидят камерную событийную площадь с амфитеатром, выставочное пространство.

Кроме того, в проекте имеется зона с офисами. Это будет плотная застройка с невысокими зданиями. Их фасады покрасят в белый цвет, символизирующий белые горы.

В центре Белгорода построят концертный зал с хорошей акустикой
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал#Строительство#Концертный зал#Офисы#Амфитеатр
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