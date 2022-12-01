Концертный зал, офисы и выставочное пространство: каким будет Белый квартал

В Белом квартале на Свято-Троицком бульваре планируют организовать общественно-деловое пространство. Жилых домов там не будет.
В планах — сделать вход в квартал со стороны Свято-Троицкого бульвара местом проведения мероприятий. Здесь появится концертный зал на 500 мест с эксплуатируемой зелёной кровлей. Также белгородцы увидят камерную событийную площадь с амфитеатром, выставочное пространство.
Кроме того, в проекте имеется зона с офисами. Это будет плотная застройка с невысокими зданиями. Их фасады покрасят в белый цвет, символизирующий белые горы.