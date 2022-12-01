Концертный зал, офисы и выставочное пространство: каким будет Белый квартал

Концертный зал и площадь с амфитеатром появятся в центре Белгорода

На Свято-Троицком бульваре должно появиться общественно-деловое пространство. Жилых домов там не будет, сообщили в региональном правительстве. Вместо этого в Белом квартале построят концертный зал, организуют событийную площадь и выставочное пространство.