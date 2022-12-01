Каждый третий наркоман с ВИЧ в Белгородской области живёт в Старом Осколе

При этом случаи заражения ВИЧ путём употребления инъекционных наркотиков в 2022 году были зарегистрированы на территории 13 муниципалитетов региона. Лидер среди них — Старооскольский горокруг, на который приходятся 35% подобных случаев.
Отметим, что процент инфицирования ВИЧ через наркотики в регионе снизился. На данный момент в 71% случаев вирусом заражаются половым путём.
Показательно, что в эпидемиологический процесс в этом году стала чаще вовлекаться неработающая часть населения — 41% (против 32% в 2021).
Также гораздо чаще ВИЧ болеют мужчины — 62,7%. Соответственно, заразившихся женщин — 37,3%.