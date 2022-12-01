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Каждый третий наркоман с ВИЧ в Белгородской области живёт в Старом Осколе

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
Наркотики, шприц, ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, за последний год 35% белгородцев, заболевших ВИЧ при употреблении наркотиков, были из Старооскольского горокруга.

При этом случаи заражения ВИЧ путём употребления инъекционных наркотиков в 2022 году были зарегистрированы на территории 13 муниципалитетов региона. Лидер среди них — Старооскольский горокруг, на который приходятся 35% подобных случаев.

Отметим, что процент инфицирования ВИЧ через наркотики в регионе снизился. На данный момент в 71% случаев вирусом заражаются половым путём.

Показательно, что в эпидемиологический процесс в этом году стала чаще вовлекаться неработающая часть населения — 41% (против 32% в 2021).

Также гораздо чаще ВИЧ болеют мужчины — 62,7%. Соответственно, заразившихся женщин — 37,3%.

Психологам приходится убеждать белгородцев лечиться от ВИЧ
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#Артем Черненко#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Вич#Наркотики#Шприц#Врачи
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