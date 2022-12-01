Как правильно использовать конструктор тарифа мобильной связи

Именно такие варианты предлагают банки, не заставляя тратить время на анализ множества предложений. Заполнив короткую заявку, достаточно выбрать время и адрес доставки сим карты. При желании есть возможность сохранить свой старый номер, полученный у другого оператора связи. Это позволяет сохранить красивый номер, не менять данные на работе, в социальных сетях и мессенджерах.