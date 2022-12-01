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Как правильно использовать конструктор тарифа мобильной связи

Сегодня, 14:49
Фото: piqsels.com
Современные тарифы мобильной связи от кредитных организаций. Простые и понятные условия. Как самому создать свой тариф.

Лучший тариф сотовой связи — тот, который учитывает потребности абонента, позволяет экономить и не устанавливает жестких ограничений. Это настоящая мечта любого, кто активно пользуется мобильной связью. Однако, найти подходящий вариант, несмотря на множество предложений, довольно сложно.

Современные тарифы мобильной связи с конструктором услуг позволяют максимально приблизиться к идеалу. Именно такой вариант предлагают опробовать ведущие российские банки. Пользуясь уже существующими сетями других операторов, они готовы предоставить максимально клиентоориентированный и выгодный сервис.

Какие параметры можно настроить:

  • лимит бесплатных минут для разговоров;
  • объем доступного трафика в гигабайтах для серфинга в сети, мобильных игр и приложений;
  • безлимитные сервисы, за пользование которыми будет взиматься фиксированная плата без ограничений по времени использования или трафику.

Онлайн калькулятор мгновенно рассчитает стоимость абонентской платы за месяц. Информация о цене будет доступна на той же странице, на которой редактируется тариф. Это позволяет оперативно рассмотреть сразу несколько вариантов набора возможных опций.

Можно ли заказать сим карту в банке

Банки стремятся расширять список сервисов для своих клиентов. Один из них — мобильная связь. Арендуя вышки действующих сотовых операторов, кредитные организации предоставляют услуги связи на собственных условиях. При этом клиенту дается возможность самому сформировать тариф в конструкторе на сайте банка.

Если нет желания самостоятельно разбираться с параметрами тарифного плана, можно воспользоваться одним из готовых вариантов. Большое количество тарифных планов может запутать и сбить с толку. Как правило, владельцам смартфонов достаточно двух версий набора услуг:

  • необходимый минимум, чтобы оставаться на связи и пользоваться интернетом для работы и личного общения;
  • безлимит для активного отдыха, путешествий, работы и развлечений в интернете.

Именно такие варианты предлагают банки, не заставляя тратить время на анализ множества предложений. Заполнив короткую заявку, достаточно выбрать время и адрес доставки сим карты. При желании есть возможность сохранить свой старый номер, полученный у другого оператора связи. Это позволяет сохранить красивый номер, не менять данные на работе, в социальных сетях и мессенджерах.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

 

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