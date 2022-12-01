Как подорожали услуги ЖКХ в Белгородской области с 1 декабря

По сравнению с предыдущим периодом, с 1 декабря подорожало:
Таким образом, в среднем тарифы подорожают на 8%. Хуже всего обстоит дело с теплом — цена за него выросла почти на одну десятую.
Отметим, что по подсчётам Минэкономразвития средний ежемесячный платеж за услуги ЖКХ на одну семью из трёх человек вырастет на 324 рубля.
Тысяча кубометров газа теперь будет стоить 7 тыс. 514,29 рублей. Обновлённая цена за единый тариф по вывезу мусора составит 550,92 рубля.
Подробнее о том, как подорожает вода в каждом из муниципалитетов, можно узнать здесь.
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе правительстве региона, капремонт и жилищные услуги не входят в перечень коммунальных платежей, так что подорожание их не затронуло.
В Минэкономразвития осенью этого года пояснили, что подобная мера необходима для обновления коммунальной инфраструктуры. При этом ранее индексацию тарифов проводили 1 июля. Цены на тот момент выросли на 2,9–6,5%.
Обычно тарифы повышаются раз в году — с 1 июля. 2022 год вышел во всех смыслах исключительным, так что очередной индексации, как уверяет ФАС, стоит ждать только 1 июля 2024 года.