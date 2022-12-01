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Как подорожали услуги ЖКХ в Белгородской области с 1 декабря

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В среднем услуги ЖКХ подорожали на 8% в Белгородской области

С 1 декабря в России проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. Как это повлияет на стоимость ЖКХ в Белгородской области — в материале «Бел.Ру».

Что подорожало?

По сравнению с предыдущим периодом, с 1 декабря подорожало:

  • Холодная вода — на 8,32%;
  • Водоотведение — на 8,28%;
  • Горячее водоснабжение — на 8,95%;
  • Тепло — на 9,26%;
  • Электроэнергия — на 8,89%;
  • Газ — на 8,37%;
  • Вывоз мусора — на 8,8%.

Таким образом, в среднем тарифы подорожают на 8%. Хуже всего обстоит дело с теплом — цена за него выросла почти на одну десятую.

Отметим, что по подсчётам Минэкономразвития средний ежемесячный платеж за услуги ЖКХ на одну семью из трёх человек вырастет на 324 рубля

Тысяча кубометров газа теперь будет стоить 7 тыс. 514,29 рублей. Обновлённая цена за единый тариф по вывезу мусора составит 550,92 рубля. 

Подробнее о том, как подорожает вода в каждом из муниципалитетов, можно узнать здесь.

А как обстоят дела жилищными услугами и капремонтом?

Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе правительстве региона, капремонт и жилищные услуги не входят в перечень коммунальных платежей, так что подорожание их не затронуло.

Почему произошла индексация?

В Минэкономразвития осенью этого года пояснили, что подобная мера необходима для обновления коммунальной инфраструктуры. При этом ранее индексацию тарифов проводили 1 июля. Цены на тот момент выросли на 2,9–6,5%.

Тарифы на коммунальные услуги в России повысят в 2022 году дважды
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Ждать ли очередного повышения цен?

Обычно тарифы повышаются раз в году — с 1 июля. 2022 год вышел во всех смыслах исключительным, так что очередной индексации, как уверяет ФАС, стоит ждать только 1 июля 2024 года.

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