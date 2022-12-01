Из Подмосковья в Египет будут поставлять моторные масла и смазочные материалы

Екатерина Зиновьева сообщила, что компания “НТК НОРДОИЛ” в рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков подписала экспортное соглашение с контрагентами из Египта. На основании контракта подмосковная компания направит на египетский рынок свыше 900 наименований масел и технических жидкостей. “Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет”, – приводит ее слова newizv.ru.
Локация производственного предприятия “НТК НОРДОИЛ” – Талдомский городской округ Московской области. Его специализация – выпуск смазочных материалов и технических жидкостей. Предприятие работает на рынке смазочных материалов с 2020 года. Производит моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция “НТК НОРДОИЛ” не уступает по качеству зарубежным производителям и соответствует всем стандартам качества ISO.
Зиновьева также подчеркнула, что сейчас “НТК НОРДОИЛ” ведет переговоры о поставках своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.
Ранее компания приступила к реализации проекта по расширению своего производства. Регион одобрил инвестиционную инициативу “НТК НОРДОИЛ” и передал компании участок площадью около 3 га по программе поддержки импортозамещения “Земля за 1 рубль”. Реализация проекта поможет предприятию расширить свои производственные мощности, а также дополнительно создать порядка 20 рабочих мест в Московской области. Уже в 2023 году планируется запустить новое производство.