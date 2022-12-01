Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Из Подмосковья в Египет будут поставлять моторные масла и смазочные материалы

Сегодня, 17:32
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Подмосковное предприятие “НТК НОРДОИЛ” заключило долгосрочный контракт на поставку в Египет смазочных материалов. Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ежегодный объем экспорта составит около 2 тысяч тонн.

Екатерина Зиновьева сообщила, что компания “НТК НОРДОИЛ” в рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков подписала экспортное соглашение с контрагентами из Египта. На основании контракта подмосковная компания направит на египетский рынок свыше 900 наименований масел и технических жидкостей. “Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет”, – приводит ее слова newizv.ru.

 

Локация производственного предприятия “НТК НОРДОИЛ” – Талдомский городской округ Московской области. Его специализация – выпуск смазочных материалов и технических жидкостей. Предприятие работает на рынке смазочных материалов с 2020 года. Производит моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция “НТК НОРДОИЛ” не уступает по качеству зарубежным производителям и соответствует всем стандартам качества ISO.

 

Зиновьева также подчеркнула, что сейчас “НТК НОРДОИЛ” ведет переговоры о поставках своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.

 

Ранее компания приступила к реализации проекта по расширению своего производства. Регион одобрил инвестиционную инициативу “НТК НОРДОИЛ” и передал компании участок площадью около 3 га по программе поддержки импортозамещения “Земля за 1 рубль”. Реализация проекта поможет предприятию расширить свои производственные мощности, а также дополнительно создать порядка 20 рабочих мест в Московской области. Уже в 2023 году планируется запустить новое производство.

Подпишитесь
ВСУ весь день обстреливают Муром: есть пострадавший с осколочными ранениями
Сегодня, 15:23
Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
Сегодня, 04:19
Семилетняя девочка боится, что ПВО собьёт летящего в Белгородскую область Деда Мороза
Сегодня, 14:34
Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала
Сегодня, 13:19
Вячеслав Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря
Сегодня, 16:55
Жители Харгоры в Белгороде временно останутся без света
Сегодня, 15:44