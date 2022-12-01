Из Подмосковья в Египет будут поставлять моторные масла и смазочные материалы

Екатерина Зиновьева сообщила, что компания “НТК НОРДОИЛ” в рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков подписала экспортное соглашение с контрагентами из Египта. На основании контракта подмосковная компания направит на египетский рынок свыше 900 наименований масел и технических жидкостей. “Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет”, – приводит ее слова newizv.ru.