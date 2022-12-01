Фонд «Поколение» Андрея Скоча подвёл итоги Стипендии «Лучший студент года»

На стипендию претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной работе, общественной и спортивной жизни, волонтёрском движении. Конкурс проходил по 15 номинациям.
Подать заявку на участие мог любой студент Белгородской области. За время голосования на сайте «Лучший студент года» было принято больше 15 тысяч голосов.
В итоге победителями голосования стали:
Учебная деятельность. Бакалавр – отличник
Учебная деятельность. Магистрант, аспирант – отличник
Научно-исследовательская деятельность
Общественная деятельность
Спортивные достижения
Культура, искусство и музыкальное творчество
Педагогическое новаторство
Естественные науки, медицина
Гуманитарные науки
Инженерные науки
Лучший по профессии (для учащихся в учреждениях СПО)
Информационные и инновационные технологии
Лучший студент СПО
"Преодоление"
Социальный проект
Победители будут получать стипендию первой и второй степени, а это 15 и 20 тысяч рублей, в течение всего учебного года.
Торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей приурочат ко Дню студента в январе 2023 года.
Для справки: Стипендия Фонда «Поколение» Лучший студент года» проводится на территории Белгородской области с 2002 года. За это время ее обладателями стали 3055 студентов. Им было выплачено более 99, 5 миллионов рублей.
Станислав Шевченко