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Фонд «Поколение» Андрея Скоча подвёл итоги Стипендии «Лучший студент года»

Сегодня, 12:19
Фото: Поколение
На протяжении недели все желающие жители региона могли выбрать одного из финалистов.

На стипендию претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной работе, общественной и спортивной жизни, волонтёрском движении. Конкурс проходил по 15 номинациям.

Подать заявку на участие мог любой студент Белгородской области. За время голосования на сайте «Лучший студент года» было принято больше 15 тысяч голосов. 

В итоге победителями голосования стали:

Учебная деятельность. Бакалавр – отличник

  • 1 степени - Коробков Павел, БГТУ им. В.Г.Шухова
  • 2 степени - Бондарева Алина, БГТУ им. В.Г.Шухова

Учебная деятельность. Магистрант, аспирант – отличник

  • 1 степени - Оспищев Виктор, НИУ «БелГУ»
  • 2 степени - Солодилова Анастасия, НИУ «БелГУ»

Научно-исследовательская деятельность

  • 1 степени - Крупенникова Кристина, БЮИ МВД
  • 2 степени - Ряполова Анастасия, БЮИ МВД

Общественная деятельность

  • 1 степени - Разинькова София, БГТУ им. В.Г.Шухова
  • 2 степени - Марченко Андрей, СТИ НИТУ МИСиС

Спортивные достижения

  • 1 степени - Фомин Федор, БГТУ им. В.Г.Шухова
  • 2 степени - Юдина Полина, НИУ «БелГУ»

Культура, искусство и музыкальное творчество

  • 1 степени – Фомина Дарина, БГИИК
  • 2 степени -  Нирода Софья, Алексеевский колледж

Педагогическое новаторство

  • 1 степени – Сухомлинова Марина, Валуйский колледж
  • 2 степени – Халина Дарья, СОФ НИУ «БелГУ»

Естественные науки, медицина

  • 1 степени – Маклаков Данил, НИУ «БелГУ»
  • 2 степени – Старченко Сергей, БГТУ им. В.Г.Шухова

Гуманитарные науки

  • 1 степени – Комардина Анастасия, БЮИ МВД
  • 2 степени – Лынов Кирилл, НИУ «БелГУ»

Инженерные науки

  • 1 степени – Камбур Алина, БГТУ им. В.Г.Шухова
  • 2 степени – Корнилов Кирилл, СОФ МГРИ РГГРУ

Лучший по профессии (для учащихся в учреждениях СПО)

  • 1 степени – Григоренко Екатерина, Белгородский правоохранительный колледж
  • 2 степени –  Мелентьева Анастасия, СТИ НИТУ МИСиС

Информационные и инновационные технологии

  • 1 степени – Дунаева Виктория, НИУ «БелГУ»
  • 2 степени – Подгорный Даниил, БГТУ им. В.Г.Шухова

Лучший студент СПО

  • 1 степени – Ситович Дмитрий, Валуйский колледж
  • 2 степени – Бундюк Руслан, НИУ «БелГУ»

"Преодоление"

  • 1 степени – Барханов Максим, Белгородский индустриальный колледж
  • 2 степени – Высоцкая Евгения, Мед.колледж НИУ «БелГУ»

Социальный проект

  • 1 степени – Карагодина Анастасия, НИУ «БелГУ»
  • 2 степени – Голев Антон, НИУ «БелГУ»

Победители будут получать стипендию первой и второй степени, а это 15 и 20 тысяч рублей, в течение всего учебного года.

Торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей приурочат ко Дню студента в январе 2023 года.

Для справки: Стипендия Фонда «Поколение» Лучший студент года» проводится на территории Белгородской области с 2002 года. За это время ее обладателями стали 3055 студентов. Им было выплачено более 99, 5 миллионов рублей.

Станислав Шевченко

#Алина Харина#Фонд Поколение#Стипендия#Студент года#Белгородская область#Общество
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