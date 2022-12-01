«Флагман» заработал, а дистант продлили: итоги четверга в Белгородской области

В Белгороде и в Белгородском районе сработала система ПВО, а ВСУ снова обстреляли Шебекинский и Валуйский горокруга. Звуки взрывов жители областного центра услышали в районе 13:00. Характерные следы остались после «бахов» в небе.
Под обстрел попали сёла в двух приграничных горокругах. Осколки повредили жилые дома, ДК и детский сад.
Помимо этого, весь день под обстрелом находилось шебекинское село Муром. Есть пострадавший: у мужчины осколочные ранения. Повреждены два частных дома и ЛЭП.
Дистанционное обучение в регионе продлили до 24 марта 2023 года. Удалённо дети будут учиться в приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском городском округе.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, оперативная обстановка пока не позволяет школьникам вернуться в классы. В детсадах по-прежнему будут работать дежурные группы.
Экотехнопарк «Флагман» снова начал принимать отходы после скандала из-за своего закрытия. Работу по приёму ТКО в мусороперерабатывающем комплексе в Губкине возобновили 1 декабря.
Прийти к компромиссу удалось после совещания с главой региона Вячеславом Гладковым.