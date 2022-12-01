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«Флагман» заработал, а дистант продлили: итоги четверга в Белгородской области

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Белгородская область в очередной раз оказалась под обстрелом, дистанционное обучение продлили до 24 марта 2023 года, а губкинский «Флагман» снова принимает мусор.

Новые обстрелы

В Белгороде и в Белгородском районе сработала система ПВО, а ВСУ снова обстреляли Шебекинский и Валуйский горокруга. Звуки взрывов жители областного центра услышали в районе 13:00. Характерные следы остались после «бахов» в небе.

Под обстрел попали сёла в двух приграничных горокругах. Осколки повредили жилые дома, ДК и детский сад.

Помимо этого, весь день под обстрелом находилось шебекинское село Муром. Есть пострадавший: у мужчины осколочные ранения. Повреждены два частных дома и ЛЭП.

Новые обстрелы в Белгородской области: повреждены дома, ДК и детсад
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Продление дистанционки

Дистанционное обучение в регионе продлили до 24 марта 2023 года. Удалённо дети будут учиться в приграничных районах, в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, оперативная обстановка пока не позволяет школьникам вернуться в классы. В детсадах по-прежнему будут работать дежурные группы.

Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта
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Решение мусорного скандала

Экотехнопарк «Флагман» снова начал принимать отходы после скандала из-за своего закрытия. Работу по приёму ТКО в мусороперерабатывающем комплексе в Губкине возобновили 1 декабря.

Прийти к компромиссу удалось после совещания с главой региона Вячеславом Гладковым.

Мусор снова поехал к «Флагману»: экотехнопарк начал принимать отходы после скандала
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Флагман#Дистант#Отходы
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