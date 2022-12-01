ЕР выразила благодарность волонтерам и меценатам — участникам гуммиссии в ЛДНР

«С началом специальной военной операции продолжилась активная волонтерская работа, партийцы и депутаты вместе с общественными организациями, представителями бизнеса и неравнодушными жителями Белгородчины собирали и направляли гуманитарную помощь для жителей Донбасса, людей, находящихся в пунктах временного размещения, а также мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, сутками находились в местах временного размещения и помогали организовывать работу, встречали беженцев, организовывали для них питание вблизи пунктов пропуска через государственную границу. Всем им выражаю огромную благодарность за неравнодушие и поддержку, которая на сегодняшний день необходима каждому. Общими усилиями мы обязательно достигнем высоких результатов», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.