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ЕР выразила благодарность волонтерам и меценатам — участникам гуммиссии в ЛДНР

Сегодня, 18:37
Фото: ER.RU
«Единая Россия» 1 декабря, в день рождения партии, выразила признательность волонтерам и благотворителям, пополнившим ряды участников гуманитарной миссии ЕР. С момента начала СВО они активно оказывают помощь жителям республик Донбасса и новых регионов РФ.

По всей России, включая ее новые субъекты, руководителями региональных отделений были проведены встречи с волонтерами.

В частности, одна из встреч состоялась в центральном исполкоме «Единой России». В роли ее организаторов выступили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Во вступительной речи на открытии мероприятия Медведев рассказал о том, что деятельность волонтеров ЕР значительно усилилась в период пандемии, а с момента начала СВО масштаб волонтерства стал еще больше. При этом участники гуманитарных миссий ЕР трудятся не в рамках исполнения должностных обязанностей, а по зову сердца.

Председатель партии выразил искреннюю благодарность благотворителям и волонтерам, отметив в них такие качества, как чуткость и щедрость души. Кроме того, Медведев заявил, что надеется на то, что участники гуманитарных программ продолжат совершать добрые дела в рамках высокой миссии служения Отечеству.

Секретарь генсовета Турчак в свою очередь отметил, что «Единая Россия» при поддержке участников общественных организаций, волонтеров, предпринимателей и сотрудников бюджетной сферы с момента начала СВО оказывает помощь населению, а также участникам народной милиции ЛДНР и военнослужащим России. 

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения — еще раз низкий за это поклон», — подытожил Турчак.

Участники мероприятия рассказали о деятельности волонтеров, приведя примеры из реальной жизни и рассказав о конкретной помощи, оказанной людям. Волонтеры занимаются не только сбором гуманитарных грузов и помощью в поиске и покупке снаряжения для военных, они сами регулярно совершают поездки в ЛДНР и в новые регионы РФ. 

Во время подведения итогов мероприятия Дмитрий Медведев отметил, что примеры активистов «заряжают на Победу».

«Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть», — уверен председатель партии. Об этом пишет ER.RU.

Фракция «Единая Россия» с момента начала спецоперации всесторонне поддерживает население республик Донбасса, а также тех, кто находится на территории ЛДНР и новых регионов РФ.

«С началом специальной военной операции продолжилась активная волонтерская работа, партийцы и депутаты вместе с общественными организациями, представителями бизнеса и неравнодушными жителями Белгородчины собирали и направляли гуманитарную помощь для жителей Донбасса, людей, находящихся в пунктах временного размещения, а также мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, сутками находились в местах временного размещения и помогали организовывать работу, встречали беженцев, организовывали для них питание вблизи пунктов пропуска через государственную границу. Всем им выражаю огромную благодарность за неравнодушие и поддержку, которая на сегодняшний день необходима каждому. Общими усилиями мы обязательно достигнем высоких результатов», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.

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