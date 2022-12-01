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Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба, которое состоялось 30 ноября. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, текущая обстановка в Белгородской области пока не позволяет отменить дистанционное обучение в школах, поэтому в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе школьники будут учиться дистанционного до 24 марта 2023 года.

В детских садах продолжат работать дежурные группы.

Конечно, дискомфорт есть, дискомфорт большой, переживания за то, какие знания получат наши дети. Но всё-таки самое главное – жизнь, здоровье и безопасность наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, дистанционное обучение в Белгородской области введено 10 октября 2022 года. Всем детям, которые занимаются на дистанте, власти решили выдавать сухпайки. На это в регионе выделили порядка 1,53 млрд рублей.

Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки
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#Оксана Артемова#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение в школах
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