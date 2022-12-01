Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта

По словам главы региона, текущая обстановка в Белгородской области пока не позволяет отменить дистанционное обучение в школах, поэтому в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе школьники будут учиться дистанционного до 24 марта 2023 года.
В детских садах продолжат работать дежурные группы.
Конечно, дискомфорт есть, дискомфорт большой, переживания за то, какие знания получат наши дети. Но всё-таки самое главное – жизнь, здоровье и безопасность наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, дистанционное обучение в Белгородской области введено 10 октября 2022 года. Всем детям, которые занимаются на дистанте, власти решили выдавать сухпайки. На это в регионе выделили порядка 1,53 млрд рублей.