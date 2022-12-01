Дистанционное обучение в Белгородской области продлили до 24 марта

По словам главы региона, текущая обстановка в Белгородской области пока не позволяет отменить дистанционное обучение в школах, поэтому в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе школьники будут учиться дистанционного до 24 марта 2023 года.