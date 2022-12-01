Детям из приграничного района Белгородской области купят подарков на 2 млн рублей

Согласно документам контракта, для детей из приграничного муниципалитета закупят 2 960 новогодних сладких подарков, каждый из которых должен был стоить тысячу рублей.
При этом отметим, что победивший на аукционе поставщик обязался предоставить подарки всего за 2 млн 57 тыс. рублей. Вероятно, на чём-то удалось сэкономить.
Таким образом, в сам кулёк войдут:
Все сладости должны быть упакованы в специальную коробку, украшенную новогодними рисунками.
Срок действия контракта — по 30 декабря этого года. Отмечается, что конфеты необходимо предоставить свежие, качественные и отвечающие всем нормам безопасности.
Напомним, министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков, дети получат почти по 2 кг сладостей. В наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Новогодние подарки школы должны получить до 15 декабря, потратить на них планировали 62 млн рублей.