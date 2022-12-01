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Детям из приграничного района Белгородской области купят подарков на 2 млн рублей

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Конфеты из кулька
Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместила администрация Шебекинского горокруга.

Согласно документам контракта, для детей из приграничного муниципалитета закупят 2 960 новогодних сладких подарков, каждый из которых должен был стоить тысячу рублей.  

При этом отметим, что победивший на аукционе поставщик обязался предоставить подарки всего за 2 млн 57 тыс. рублей. Вероятно, на чём-то удалось сэкономить.

Таким образом, в сам кулёк войдут:

  • Молочный шоколад с арахисом и карамелью;
  • Вафельная конфета, покрытая шоколадной глазурью, посыпанная арахисом, с большим содержанием нежной пралиновой начинки;
  • Комбинированная конфета, состоящая из хрустящего оригинального печенья, арахиса и мягкой карамели в молочной глазури;
  • Конфета на основании полых вафель, со сливочной начинкой и рисовыми шариками внутри;
  • Конфеты ассорти уникальной формы в виде фигурок животных в молочном шоколаде с оригинальными начинками;
  • Шоколадно-помадная конфета состоящая из двухслойного желе в составе фруктовой и сливочной начинки со вкусом маракуйи, покрытая тёмной шоколадной глазурью;
  • Микс леденцовой карамели с жидкой начинкой со вкусами;
  • И многое другое.

Все сладости должны быть упакованы в специальную коробку, украшенную новогодними рисунками.

Срок действия контракта — по 30 декабря этого года. Отмечается, что конфеты необходимо предоставить свежие, качественные и отвечающие всем нормам безопасности.

Напомним, министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков, дети получат почти по 2 кг сладостей. В наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Новогодние подарки школы должны получить до 15 декабря, потратить на них планировали 62 млн рублей.

Белгородским детям на Новый год подарят почти по 2 кг сладостей
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