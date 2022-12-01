Детям из приграничного района Белгородской области купят подарков на 2 млн рублей

Напомним, министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков, дети получат почти по 2 кг сладостей. В наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Новогодние подарки школы должны получить до 15 декабря, потратить на них планировали 62 млн рублей.