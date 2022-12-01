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Денис Буцаев рассказал на форуме «СО.ЗНАНИЕ» об истории развития ESG в России

Сегодня, 16:24
Фото: reo.ru
Внедрение принципов ESG как основы политики устойчивого развития в практику началось еще в советские времена. Об этом рассказал Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, во время выступления на ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде.

Глава РЭО пояснил, что аббревиатура ESG в РФ вошла в обиход сравнительно недавно, но сам институт как последовательная политика устойчивого развития действовал уже в России начиная с 70-х годов. Затрагивал он в основном экономику и сферу управления. 

Гендиректор РЭО выразил удовлетворение по поводу того, что в течение последних десятилетий экология как один из принципов ESG выходит на первый план. В то же время он выразил сожаление о том, что данная сфера была включена в процесс уже с негативной повесткой. 

Для того чтобы система по сбору и утилизации ТКО работала эффективно, необходимо создать выгодные в экономическом плане условия ведения деятельности. Так, работа в РЭО проводится в нескольких направлениях одновременно. Механизм расширенной ответственности производителей (РОП), запущенный еще в 2015 году, будет совершенствоваться в рамках поручения Виктории Абрамченко, зампреда правительства РФ. В результате должна вырасти доля утилизации отходов за счет экосбора — меры поддержки, предоставляемой предприятиям-утилизаторам. Об этом информирует 360tv.ru.

Буцаев отметил, что актуальность ESG растет и с точки зрения повышения интереса к накопленному опыту. Он подчеркнул, что применение ESG в существующих условиях стало довольно практичной и вполне достижимой задачей.

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