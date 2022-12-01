Дебетовая карта для автовладельца

Данная карточка даёт возможность сэкономить приличную сумму, особенно если посчитать деньги, которые экономятся в течение года. Стоит отметить, что такая карточка даёт возможность приобретать с приличным кэшбэком товары не только автомобильного характера. Многие банковские учреждения дают возможность по такой карточке приобретать продукты и товары повседневного спроса. Правда, в таком случае процент по кэшбэку во многих банках несколько ниже. Но, несмотря на это экономия денежных средств есть и это даёт возможность сократить денежные расходы. Поэтому автолюбители и берут данную карточку.