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Дебетовая карта для автовладельца

Сегодня, 14:54
Фото: piqsels.com
Данная статья рассказывает о том, что банки предлагают клиентам получить дебетовую карту для владельцев транспортных средств.

В последние годы различные банковские учреждения стали создавать разнообразные предложения по поддержке своих клиентов. Одним из таких примеров является лучшая дебетовая карта для автомобилиста, которую предлагают как крупные, так и региональные банковские организации. Предложение автолюбителям понравилось, и число желающих приобрести себе такую карточку постоянно растёт.

Почему пользуется популярностью

Данная карточка даёт возможность сэкономить приличную сумму, особенно если посчитать деньги, которые экономятся в течение года. Стоит отметить, что такая карточка даёт возможность приобретать с приличным кэшбэком товары не только автомобильного характера. Многие банковские учреждения дают возможность по такой карточке приобретать продукты и товары повседневного спроса. Правда, в таком случае процент по кэшбэку во многих банках несколько ниже. Но, несмотря на это экономия денежных средств есть и это даёт возможность сократить денежные расходы. Поэтому автолюбители и берут данную карточку.

Как можно приобрести такую карту?

Для того чтобы воспользоваться услугой предлагаемой многими банковскими учреждениями, необходимо зайти на официальный сайт выбранного банка. В меню следует найти страницу соответствующей данной тематике и заполнить заявку. Обычно требуется внести стандартные данные о себе:

  • фамилия, имя отчество;
  • регион проживания;
  • какое есть гражданство;
  • контактный номер телефона;
  • какая нужна карта;
  • выбрать пакет;
  • подобрать нужную услугу.

После этого необходимо подождать несколько минут. Оператор свяжется с клиентом, задаст несколько вопросов, ответит на вопросы абонента и проведёт процедуру оформления. Клиенту нужно только решить для себя: приехать в офис или заказать курьера для доставки необходимых документов и карточки.

Подведём итоги

Данная банковская карточка понравилась владельцам транспортных средств. И это вполне понятно, ведь благодаря этому предложению автолюбитель существенно экономит денежные средства. Это даёт возможность приобрести больше необходимых товаров или отложить средства на счёт. Поэтому карточки пользуются популярностью, о них есть много положительных отзывов на сайтах отзовиках. Это, в свою очередь, стимулирует тех, кто ещё не пользуется данной услугой, приобрести или даже бесплатно получить карточку и экономить денежные средства.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
ОГРН 1027739642281
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