Дарья Лантратова и Наталия Полуянова посетили с рабочим визитом Белгородскую область

В рамках партпроекта «Женское движение Единой России» происходит объединение женщин-депутатов всех уровней, общественников, представительниц малого и среднего бизнеса, а также волонтёрских организаций. Кроме того, «Женское движение Единой России» проводит работу по подготовке депутатского корпуса, глав сельских поселений и руководителей общественных организаций к работе с семьями мобилизованных.
30 ноября Дарья Лантратова и Наталия Полуянова познакомились с работой Союза поддержки жён и военнослужащих, принимающих участие в СВО. За два месяца работы центр обработал больше 3,5 тыс. обращений. В белгородском центре работают консультанты и психолог. В основном от белгородцев поступают вопросы о местонахождении военнослужащего или вопросы по зачислению выплат. Аналогичные Союзы поддержки были развёрнуты во всех муниципалитетах области.
Известно, что в объединённые штабы поддержки семей мобилизованных с различными запросами о помощи обратились уже более 18 тыс. человек по всей стране.
По всей России развёрнуты Единые центры поддержки семей мобилизованных. Мы сейчас занимаемся укреплением этой работы на уровне муниципальных образований, чтобы каждый желающий смог прийти за помощью и задать вопрос. Мы понимаем, что у жителей отдалённых территорий не всегда есть возможность приехать в наши штабы в региональный центр. Помощь должна быть рядом.
Дарья Лантратова, замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России»
Второе направление работы «Женского движения Единой России» — объединение женщин-депутатов и женщин-предпринимателей. Многие обратившиеся в штабы поддержки женщины сейчас занимаются бизнесом своих мобилизованных супругов.
Женщины сегодня занимаются экономикой, на своих хрупких плечах содержат семью, чтобы мужчины, которые защищают рубежи нашей Родины, были спокойны. Бизнес — это важнейшая составная часть развития экономики страны. Именно МСП — драйвер экономики, который нуждается в постоянной корректировке экономического курса.
Наталия Полуянова, депутат Госдумы, координатор партпроекта
«Единая Россия» предлагает закреплять за женщинами-предпринимателями кураторов из числа депутатов, представителей органов власти, центров «Мой бизнес», налоговой службы. Наставники смогут консультировать женщин по различным вопросам в сфере бизнеса.
В рамках проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова и Дарья Лантратова провели в Короче семинар по актуальным вопросам поддержки граждан и их семей в условиях проведения спецоперации. Женщинам представили проект «Женское лидерство» и рассказали о региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей. В ходе встречи депутаты поздравили матерей мобилизованных с прошедшим Днём матери.
Кроме того, 30 ноября координатор проекта «Женское движение Единой России» и председатель общественного совета партпроекта провели встречу с женщинами-предпринимателями в Старом Осколе. Девушек ознакомили с мерами поддержки бизнеса, познакомили с условиями поддержки МСП во время спецоперации. Участницы встречи поделились историями успеха.
В завершении рабочей поездки Наталия Полуянова и Дарья Лантратова передали военнослужащим и пациентам Валуйской ЦРБ амуницию, медикаменты, постельные принадлежности и другое снаряжение. Гумпомощь собрали совместно с Воронежским центром помощи семьям мобилизованных «Катюша». Бойцам также передали открытки, детские рисунки и письма, которые собрали в Московском городском отделении «Единой России».
Сегодня объединяются все — женщины-депутаты, женщины-предприниматели, женщины, которые выполняют совершенно разную работу. Но когда речь заходит о помощи фронту — все становятся плечом к плечу и помогают, чем могут и как могут. Наша главная миссия — быть рядом.
Наталия Полуянова