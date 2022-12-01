Дарья Лантратова и Наталия Полуянова посетили с рабочим визитом Белгородскую область

30 ноября Дарья Лантратова и Наталия Полуянова познакомились с работой Союза поддержки жён и военнослужащих, принимающих участие в СВО. За два месяца работы центр обработал больше 3,5 тыс. обращений. В белгородском центре работают консультанты и психолог. В основном от белгородцев поступают вопросы о местонахождении военнослужащего или вопросы по зачислению выплат. Аналогичные Союзы поддержки были развёрнуты во всех муниципалитетах области.