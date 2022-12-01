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«Белогорье» сломило сопротивление «Динамо-ЛО». Команды набирали по 60 очков в партии

Сегодня, 06:53
Фото: Bel.ru
Счёт 3:0 не в полной мере отображает соотношение сил на волейбольной площадке — борьба была очень упорной.

В десятом туре чемпионата России по волейболу белгородские «львы» встретились с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Белогорье» все матчи сейчас проводит на чужих площадках, но в этом противостоянии белгородцы действовали по-хозяйски, хотя и имели трудности.

Первая партия оказалась затяжной — в равной игре в концовке ни одна из команд не могла добиться решающего преимущества в два очка. Однако удача была на стороне «Белогорья» — 31:29. Второй сет был чуть более простым для подопечных Бориса Колчина — в итоге «львы» добились преимущества в три очка — 25:22.

Динамовцы сдаваться не собирались и снова дали бой в третьем игровом отрезке. Однако в завершающей стадии точнее снова оказались белгородцы, отзеркалив счёт матча — 31:29 и 3:0 по партиям.

В составе «Динамо» результативностью отметился Марко Ивович, который набрал 17 очков при показателе полезности в +11. У победителей привычно выделялся Мохамед Аль Хачдади, внесший ключевой вклад в выигрыш своей команды — 26 очков и +19 в «плюс-минусе». Старался не отставать от топового легионера и Павел Тетюхин, в активе которого 14 очков в победную копилку.

Для «Белогорья» эта победа стала первой после четырёх поражений в матчах с лидерами чемпионата — новосибирским «Локомотивом», московским «Динамо», казанским и питерским «Зенитом», в которых «львы» смогли выиграть лишь одну партию.

Три набранных очка позволили белгородским волейболистам расположиться на восьмом месте в турнирной таблице с пятью победами в десяти матчах.

Следующий матч «Белогорье» проведёт в Кемерово против местного «Кузбасса». Игра пройдёт 11 декабря.

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