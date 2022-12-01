«Белогорье» сломило сопротивление «Динамо-ЛО». Команды набирали по 60 очков в партии

Первая партия оказалась затяжной — в равной игре в концовке ни одна из команд не могла добиться решающего преимущества в два очка. Однако удача была на стороне «Белогорья» — 31:29. Второй сет был чуть более простым для подопечных Бориса Колчина — в итоге «львы» добились преимущества в три очка — 25:22.