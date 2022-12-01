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Белгородцам не стоит надеяться на открытие аэропортов в декабре

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI

Белгородский аэропорт останется закрытым до 9 декабря

Росавиация снова продлила ограничение для гражданской авиации. Аэропорты закрыты в 11 городах России.

Уже девять месяцев в Белгороде закрыт аэропорт. Ограничения для гражданской авиации продлили ещё как минимум до 9 декабря.

Воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте не работают с 24 февраля. Авиакомпаниям предлагается организовать перевозки по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что белгородский аэропорт теряет по 370 рублей с каждого пассажира из-за простоя. В связи с убытками закрытым аэропортам решили продлить субсидии от государства.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Аэропорт#Росавиация#Ограничение#Закрытие
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