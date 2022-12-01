Белгородцам не стоит надеяться на открытие аэропортов в декабре

Уже девять месяцев в Белгороде закрыт аэропорт. Ограничения для гражданской авиации продлили ещё как минимум до 9 декабря.
Воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте не работают с 24 февраля. Авиакомпаниям предлагается организовать перевозки по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что белгородский аэропорт теряет по 370 рублей с каждого пассажира из-за простоя. В связи с убытками закрытым аэропортам решили продлить субсидии от государства.