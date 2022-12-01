Белгородцам не стоит надеяться на открытие аэропортов в декабре

Воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте не работают с 24 февраля. Авиакомпаниям предлагается организовать перевозки по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.