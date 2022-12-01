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Белгородские школьники на дистанте получат сухпайки за ноябрь до 5 декабря

Сегодня, 11:25
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Продукты по графику выдают родителям в школе, где учатся их дети. Сухпайки получают дети из приграничных районов, Белгорода и Яковлевского горокруга, сообщили в правительстве региона.

Белгородским школьникам, которые учатся на дистанционке, передадут сухпайки за ноябрь до 5 декабря. Сухпайки положены детям, которые живут в приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге. Продукты в школах выдадут их родителям по утверждённому графику.

При этом продуктовый набор выдают всем учащимся — с 1-го по 11-й класс. Наборы могут различаться по составу продуктов и объёму. Представлены они в двух вариантах — для тех, кто получал только бесплатный завтрак, и для детей-льготников.

В сухпаёк входят макароны, гречка, рис, фрукты, сахар, мука, печенье, консервированная кукуруза, сгущённое молоко, растительное масло, сок, мясные консервы, молоко и десерт. Для льготников пайки выдают не менее двух раз в месяц.

В таком режиме детям будут выдавать продукты вплоть до 24 марта 2023 года. Именно до этого дня в регионе продлили дистанционное обучение.

Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки
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#Общество#Белгородская область#Дистанционное обучение#Сухпайки#Продукты#Школы#Наталья Корявых
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