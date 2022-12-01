Белгородские казаки не жалуются на отношения с местной властью

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что в Белгороде налажена работа казаков и властей. Такая же ситуация только в Москве, Владимире и Туле. В остальных регионах ЦФО взаимодействие отсутствует.
Атаманы в 14 регионах объяснили, что практически никакого взаимодействия с региональными, муниципальными властями нет. Долуда считает, что «государственного подхода» в некоторых регионах попросту нет. Атаман призвал обратить внимание на требования, которые содержатся в стратегии государственной национальной политики.
Интересно, что при этом мэрия Белгорода требует у казаков вернуть помещение в центре города. Его ранее передали в безвозмездное пользование местной ассоциации казачества.