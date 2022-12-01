Белгородские казаки не жалуются на отношения с местной властью

Атаманы в 14 регионах объяснили, что практически никакого взаимодействия с региональными, муниципальными властями нет. Долуда считает, что «государственного подхода» в некоторых регионах попросту нет. Атаман призвал обратить внимание на требования, которые содержатся в стратегии государственной национальной политики.