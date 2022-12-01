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Белгородские казаки не жалуются на отношения с местной властью

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
Аналогичная ситуация в ЦФО сложилась только в Москве, Туле и Владимире. В остальных регионах федерального округа не хватает взаимодействия, пишет ТАСС.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что в Белгороде налажена работа казаков и властей. Такая же ситуация только в Москве, Владимире и Туле. В остальных регионах ЦФО взаимодействие отсутствует.

Атаманы в 14 регионах объяснили, что практически никакого взаимодействия с региональными, муниципальными властями нет. Долуда считает, что «государственного подхода» в некоторых регионах попросту нет. Атаман призвал обратить внимание на требования, которые содержатся в стратегии государственной национальной политики.

Интересно, что при этом мэрия Белгорода требует у казаков вернуть помещение в центре города. Его ранее передали в безвозмездное пользование местной ассоциации казачества.

Мэрия требует у казаков Белогорья вернуть помещение в центре города
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#Общество#Белгородская область#Казаки#Цфо#Атаман#Всероссийское казачье общество#Наталья Корявых
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