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Белгородец забил соседа до смерти деревянным бруском, но сам вызвал скорую

Сегодня, 08:18

Белгородец забил соседа до смерти деревянным бруском

Мужчина напал на неприятеля из-за ссоры. Потерпевший скончался в больнице, сообщили в региональном СК.

В Старом Осколе 48-летний мужчина избил соседа деревянным бруском из-за очередной ссоры. Потерпевший скончался в больнице.

Трагедия в городском общежитии разыгралась 28 ноября. Как установило следствие, в тот день обвиняемый и его сосед поругались на бытовой почве. Мужчина взял с общего балкона брусок и пошёл в комнату своего неприятеля.

Своим «оружием» злоумышленник начал избивать мужчину. Когда обвиняемый понял, что серьёзно избил потерпевшего, вызвал сотрудников экстренных служб. Медики не смогли спасти избитого жителя региона.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Старооскольском горокруге 18-летний парень ударил 38-летнего мужчину ногой в голову из-за конфликта. Потерпевший умер. До этого другой житель Старого Оскола до смерти избил бывшую сожительницу.

Молодой оскольчанин до смерти избил неприятеля в котельной
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