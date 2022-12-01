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Белгородец насильно удерживал женщину из-за её угроз уйти к бывшему

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI

Белгородец пойдёт под суд за насилие против сожительницы

Перед этим мужчина ударил потерпевшую кулаком в грудь и сломал ей несколько рёбер. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд, сообщает региональный СК.
Сюжет
Следком

В Яковлево 49-летний мужчина из-за ревности удерживал сожительницу дома, а затем ударил её ножом, чтобы она не сбежала. До этого он сломал ей несколько рёбер. Мужчину будут судить.

Как выяснили следователи, 11 сентября семейная пара вместе выпивала. Застолье переросло в ссору — мужчина и женщина начали оскорблять друг друга. Ранее судимый злоумышленник ударил возлюбленную в грудь и сломал ей несколько рёбер. К врачу потерпевшая не обращалась.

30 сентября обвиняемый и вовсе запер женщину дома. Она вызвала у него ревность угрозами уйти к бывшему мужу. Мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, чтобы она не смогла покинуть дом. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

Уголовное дело против белгородца направлено в суд.

Ранее сообщалось, что другой житель региона заподозрил сожительницу в измене и ударил её ножом в шею. Ещё один белгородец ударил свою возлюбленную чайником в лицо.

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