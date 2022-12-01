Белгородец насильно удерживал женщину из-за её угроз уйти к бывшему

В Яковлево 49-летний мужчина из-за ревности удерживал сожительницу дома, а затем ударил её ножом, чтобы она не сбежала. До этого он сломал ей несколько рёбер. Мужчину будут судить.
Как выяснили следователи, 11 сентября семейная пара вместе выпивала. Застолье переросло в ссору — мужчина и женщина начали оскорблять друг друга. Ранее судимый злоумышленник ударил возлюбленную в грудь и сломал ей несколько рёбер. К врачу потерпевшая не обращалась.
30 сентября обвиняемый и вовсе запер женщину дома. Она вызвала у него ревность угрозами уйти к бывшему мужу. Мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, чтобы она не смогла покинуть дом. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.
Уголовное дело против белгородца направлено в суд.
Ранее сообщалось, что другой житель региона заподозрил сожительницу в измене и ударил её ножом в шею. Ещё один белгородец ударил свою возлюбленную чайником в лицо.