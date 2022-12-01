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Белгородец на «Газели» насмерть сбил пешехода в Воронежской области

Сегодня, 14:20
Фото: УМВД России по Воронежской области
Авария произошла 30 ноября. Пешеход умер ещё до приезда медиков, сообщили в воронежском УМВД.
Сюжет
ДТП

Белгородец за рулём «Газели» насмерть сбил жителя Воронежской области. Последний умер ещё до того, как приехали медики.

ДТП произошло 30 ноября на трассе Курск — Воронеж — Курбатово — Землянск. 41-летний белгородец сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, пострадавший шёл в попутном направлении по краю дороги. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в Старом Осколе на проспекте Молодёжном водитель иномарки сбил 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. 16 ноября в центре Белгорода автобус сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Воронежская область#ДТП#Пешеход#Сбил
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