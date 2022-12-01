Белгородец на «Газели» насмерть сбил пешехода в Воронежской области

Белгородец за рулём «Газели» насмерть сбил жителя Воронежской области. Последний умер ещё до того, как приехали медики.
ДТП произошло 30 ноября на трассе Курск — Воронеж — Курбатово — Землянск. 41-летний белгородец сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, пострадавший шёл в попутном направлении по краю дороги. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Напомним, что в Старом Осколе на проспекте Молодёжном водитель иномарки сбил 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. 16 ноября в центре Белгорода автобус сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.