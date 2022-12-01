Белгородец на «Газели» насмерть сбил пешехода в Воронежской области

Напомним, что в Старом Осколе на проспекте Молодёжном водитель иномарки сбил 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. 16 ноября в центре Белгорода автобус сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.