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Posted 1 декабря 2022, 14:20

Published 1 декабря 2022, 14:20

Modified 1 декабря 2022, 14:22

Updated 1 декабря 2022, 14:22

Белгородец на «Газели» насмерть сбил пешехода в Воронежской области

1 декабря 2022, 14:20
Сюжет
ДТП
Авария произошла 30 ноября. Пешеход умер ещё до приезда медиков, сообщили в воронежском УМВД.

Белгородец за рулём «Газели» насмерть сбил жителя Воронежской области. Последний умер ещё до того, как приехали медики.

ДТП произошло 30 ноября на трассе Курск — Воронеж — Курбатово — Землянск. 41-летний белгородец сбил 56-летнего мужчину. По предварительным данным, пострадавший шёл в попутном направлении по краю дороги. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в Старом Осколе на проспекте Молодёжном водитель иномарки сбил 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. 16 ноября в центре Белгорода автобус сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пешеход#Воронежская область
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