Живописные пейзажи и древние храмы — чем привлекает туристов Новоаннинский район

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Новоаннинский район расположен на северо-западе Волгоградской области. На севере район граничит с Новониколаевским, на северо-западе — с Урюпинским, на востоке — с Киквидзенским, на западе — с Алексеевским районами, на юге — с городским округом «город Михайловка». Административный центр — город Новоаннинский, расположенный в 254 километрах от Волгограда. В районе проживает 31,4 тысячи человек.
Историческая справка
Новоаннинский район появился на землях бывших казачьих станиц с принадлежащими к ним хуторами — Аннинской, Филоновской, Дурновской, и части населенных пунктов.
История станицы Аннинской, как считают историки, начинается в XIV веке. Обилие дичи и рыбы, а также в некоторой степени безопасность здешних мест привлекали беглый народ. Так с севера, юга и востока «переселенцев» защищал Дон от ордынцев и русских бояр. С запада их прикрывали запорожцы. Судя по названиям поселений и озер, они приходили по большей части из новгородских краев.
В XVII веке вдоль Бузулука появляются городки Филонов, Березов, Ярыгин, Чернов, Дурнев, Мартынов. В середине XVII века поселение станицы Черновская стало называться Аннинская.
Хутор Привокзальный, на месте которого расположен центр Новоаннинского района, был основан в 1872 году после постройки Грязе-Царицынской железной дороги, в то время он относился к юрту станицы Аннинской Хопёрского округа Области Войска Донского.
Движение по железной дороге сопровождалось строительством станций. Например, на станции Филоново в конце XIX жил и работал весовщиком-кладовщиком Алексей Пешков — будущий писатель, известный под псевдонимом Максим Горький.
В 1918 году населённый пункт стал станицей Ново-Аннинская. В 1936 года станица стала рабочим поселком, а в 1956 году — городом Ново-Аннинский.
Экологический и рекреационный туризм
Новоаннинский район расположен в среднем течении реки Бузулук, летом на ее побережье устремляются десятки туристов. Путешественники любят разбивать здесь палаточные городки, рыбачить, сплавляться на байдарках, загорать, купаться, любоваться живописными пейзажами.
Привлекает гостей и шикарная лесопарковая зона, тянущаяся вдоль Бузулука. Она, кстати, имеет статус ландшафтного заказника Волгоградской области. В этой зоне туристов особенно привлекают Березовская гора, на южном склоне которой находится родник с минеральной водой, а также лесные насаждения и озеро Ольшанное.
Что касается озер, то некоторые из них тут признаны памятниками природы Волгоградской области — это живописное озеро Дарьга, расположенное неподалеку от хутора Рог-Измайловского и излюбленное красивыми дикими птицами озеро Мироново у хутора Краснокоротковского.
Для любителей комфортного отдыха, а не палаток, здесь есть множество гостиниц, турбаз и коттеджей с бассейнами, прокатами байдарок и т. п.
Поражают зеленью в районе не только отдаленные уголки, но и административный центр — город Новоаннинский. Вокруг него создана густая лесозащитная полоса. Чащи высажены по обе стороны дороги. Они закрывают город от шума и пыли с федеральной трассы.
Религиозный туризм
Храм Святой Троицы — место, в которое любят возвращаться паломники. Расположен он в станице Филоновской. Построили его в XVIII веке. Прародительницей храма была деревянная церковь, возведенная в 1728 году. Из-за частых наводнений станицу перенесли выше по течению, а вместе с ней и храм. Вместо прежней деревянной церкви казаки сделали каменную с двумя Пределами. В 1798 году ее освятили во имя Святой Троицы.
Начиная с 1803 года Троицкая церковь в своём благочинническом округе имела наибольший приход и число священнослужителей. Приход к власти большевиков привел к тому, что в 1930 году здание церкви отдали под зернохранилище, а всех священников сослали. Спустя пару месяцев по ходатайству прихожан здание было очищено от зерна и 28 апреля того же года снова передано в пользование верующих. В 1937 году церковь закрыли. Спустя годы в ней сделали киноклуб. Снова церковью здание стало в 1965 году.
Еще одна интересная, но не старинная церковь в районе — храм Святителя Феофана Затворника. Его строительство началось в ноябре 1992 года, растянулось до 2000 года, а потом было «заморожено». В 2007 году работы продолжились на пожертвования прихожан и завершились в 2011 году. Храм привлекает верующих своей архитектурой и атмосферой.
Здание железнодорожного вокзала в Новоаннинском — одно из старейших зданий в районе. На Приволжской железной дороге осталось всего два вокзала, которые не были разрушены или перестроены. Они сохранились в первоначальном архитектурном виде, и вокзал в Новоаннинском — один из них.
Изначально это была железнодорожная станция Грязе-Царицынской железной дороги (Приволжской железной дороги в наши дни). Ее возвели в 1870 году между землями старинных казачьих станиц Аннинской и Филоновской. С нее начинается предыстория города Новоаннинский.
Сейчас это вокзал, через который проходят 16 поездов по таким направлениям как Анапа, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург.
Еще одно интересное с точки зрения архитектуры здание — дом семьи купцов Комаровых в станице Филоновской. Зданию уже 200 лет. Оно считается памятником архитектуры и градостроительства.
Третье интересное здание — ДОСААФ. В период Великой Отечественной войны в нем формировался 33-й добровольческий полк народного ополчения, отправившийся на защиту Сталинграда.
Туристы чаще других посещают памятник новоаннинцам, погибшим при исполнении воинского долга в период с 1969 по 2007 годы. Он изображает журавлей, устремившихся в небо. Они символизируют души 11 погибших воинов.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».