Жители Ростова-на-Дону чаще пользуются услугой доставки лекарств

Данное исследование провели специалисты маркетплейса «Здравсити». Они изучили продажи лекарств с начала нынешнего года во всех субъектах РФ. Кроме того, в топ-3 рейтинга оказались Санкт-Петербург и Красноярск, пишет rostovgazeta.ru.
По информации онлайн-сервиса, потребность в услуге к началу зимнего периода повышается. Зимой растет число простудных и вирусных заболеваний, поэтому спрос на лекарства увеличивается в пять раз в сравнении с летом.
Как правило, население Ростова-на-Дону заказывает с доставкой безрецептурные препараты, необходимые для поддержания сердечно-сосудистой системы, лечения острой респираторной вирусной инфекции и острых респираторных заболеваний. Еще люди активно покупают витамины и спазмолитики.
Курьерская доставка медицинских препаратов в Ростовской области заработала в начале минувшего года. В настоящее время заказать лекарства можно в ряде городов региона: не только в Ростове-на-Дону, но и в Шахтах, Новошахтинске, Волгодонске, Батайске, Новочеркасске, Таганроге, Аксае и Азове. Для доставки лекарств у «Здравсити» есть своя служба. Также к этому привлекают курьеров «Яндекс.Такси».
По словам руководителя проекта «Здравсити» Даурена Абеуова, рост количества заказов медикаментов через услугу доставки объясняется широким покрытием территорий.
Сегодня доставкой уже охвачено примерно 70% россиян, включая жителей городов с численностью населения более 30 000 человек. Курьеры готовы работать на территориях от Архангельска до Астрахани и от Калининграда до Владивостока.
Сейчас лекарства по рецепту законодательство не позволяет доставлять прямо домой. Их заказывают в интернет-аптеке, а забирают самовывозом из ближайшей аптеки.
Скоро ситуация изменится: Владимир Путин подписал закон об удаленной продаже рецептурных медицинских препаратов. На первом этапе эксперимент проведут на территории Москвы, Подмосковья и Белгородской области. Он стартует с первого марта 2023 года. В будущем соответствующую практику планируют распространить на другие субъекты Российской Федерации.