Жители Ростова-на-Дону чаще пользуются услугой доставки лекарств

Курьерская доставка медицинских препаратов в Ростовской области заработала в начале минувшего года. В настоящее время заказать лекарства можно в ряде городов региона: не только в Ростове-на-Дону, но и в Шахтах, Новошахтинске, Волгодонске, Батайске, Новочеркасске, Таганроге, Аксае и Азове. Для доставки лекарств у «Здравсити» есть своя служба. Также к этому привлекают курьеров «Яндекс.Такси».