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Здание белгородского УФССП незаконно охраняла частная организация

Сегодня, 12:34
Фото: яндекс.карты
Прокурор в суде потребовал признать заключённый госконтракт между приставами и ЧОО «Вымпел» недействительным, сообщили в региональной прокуратуре.

Здание белгородского УФССП незаконно охраняла частная организация. Согласно законодательству, на это есть право только у органов государственной охраны.

Областная прокуратура неоднократно вносила представления в отношении ведомства. Никакие меры в итоге не принимались. Прокурор решил обратиться в суд. По решению арбитражного суда области эти требования удовлетворили в полном объёме.

Интересно, что ООО «ЧОО „Вымпел“» ликвидировали в 2021 году. Организация была зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. 

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Судебные приставы#Уфссп по белгородской области#Незаконная охрана здания#Прокуратура
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