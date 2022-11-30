Здание белгородского УФССП незаконно охраняла частная организация. Согласно законодательству, на это есть право только у органов государственной охраны.
Областная прокуратура неоднократно вносила представления в отношении ведомства. Никакие меры в итоге не принимались. Прокурор решил обратиться в суд. По решению арбитражного суда области эти требования удовлетворили в полном объёме.
Интересно, что ООО «ЧОО „Вымпел“» ликвидировали в 2021 году. Организация была зарегистрирована в Белгороде в 2019 году.