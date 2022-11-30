Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

За вчерашний день в белгородском селе зафиксировали 26 прилётов

Сегодня, 17:04
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Дом, повреждённый от прилётов
Об обстановке на территории в прямом эфире рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал в прямом эфире об оперативной обстановке на территории за вчерашний и сегодняшний день. Вчера, 29 ноября, в районе было неспокойно: в село Журавлёвка прилетело 26 раз.

Вчера на территории Белгородской области, практически на всех приграничных территориях, было неспокойно и очень шумно. У нас особенно шумно было в Журавлёвке – 26 прилётов. Пять домов были повреждены. Сегодня на районе всё спокойно.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что 28 ноября Владимир Перцев сообщал о 294 прилётах, которые были зафиксированы в Белгородском районе за ноябрь. С учётом прилётов в Журавлёвку, общее количество увеличивается до 320.

За ноябрь в Белгородском районе зафиксировали 294 прилёта
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятийКурская область снова под обстрелом ВСУ. Зафиксировали 24 прилётаВ Сети появились фото последствий обстрела ВСУ Шебекинского горокругаВыбитые окна и посечённая крыша: Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел
#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Повреждение#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию
Сегодня, 15:09
И рыба, и мясо: что входит в продуктовый набор для семей мобилизованных белгородцев
Сегодня, 09:29
Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам
Сегодня, 09:37
На улице Белгорода нашли муляж мины «Лепесток»
Сегодня, 17:33
В Белгородском районе разрабатывают интерактивную карту с отмеченными укрытиями
Сегодня, 19:14