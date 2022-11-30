За вчерашний день в белгородском селе зафиксировали 26 прилётов

Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал в прямом эфире об оперативной обстановке на территории за вчерашний и сегодняшний день. Вчера, 29 ноября, в районе было неспокойно: в село Журавлёвка прилетело 26 раз.
Вчера на территории Белгородской области, практически на всех приграничных территориях, было неспокойно и очень шумно. У нас особенно шумно было в Журавлёвке – 26 прилётов. Пять домов были повреждены. Сегодня на районе всё спокойно.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, что 28 ноября Владимир Перцев сообщал о 294 прилётах, которые были зафиксированы в Белгородском районе за ноябрь. С учётом прилётов в Журавлёвку, общее количество увеличивается до 320.