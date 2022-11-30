За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что все запланированные на 2022 год мероприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе уже выполнены. Всего за год было капитально отремонтировано 140 км дорог.
Последним проектом стал путепровод в селе Незнамово Старооскольского горокруга. Его уже ввели в эксплуатацию.
Большая работа была проведена по капитальному ремонту несущих конструкций, благоустройству, архитектурному освещению этого объекта. Надеюсь, что жители в полной мере оценили качество работ. Всего в рамках национального проекта в этом году было 105 объектов - 140 км дорог. Ещё раз повторюсь: всё, что было запланировано, всё завершено.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что в 2022 году в рамках проекта планировалось отремонтировать только 97 объектов, протяжённостью 134 км.