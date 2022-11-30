За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что все запланированные на 2022 год мероприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе уже выполнены. Всего за год было капитально отремонтировано 140 км дорог.