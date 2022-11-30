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За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог

Сегодня, 04:09
Фото: 1MI
Дороги Белгорода
В Белгородской области завершили мероприятия, запланированные в 2022 году, по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях.
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Дороги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что все запланированные на 2022 год мероприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе уже выполнены. Всего за год было капитально отремонтировано 140 км дорог

Последним проектом стал путепровод в селе Незнамово Старооскольского горокруга. Его уже ввели в эксплуатацию.

Большая работа была проведена по капитальному ремонту несущих конструкций, благоустройству, архитектурному освещению этого объекта. Надеюсь, что жители в полной мере оценили качество работ. Всего в рамках национального проекта в этом году было 105 объектов - 140 км дорог. Ещё раз повторюсь: всё, что было запланировано, всё завершено.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что в 2022 году в рамках проекта планировалось отремонтировать только 97 объектов, протяжённостью 134 км

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#Александра Склярова#Общество#Дороги#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ремонт дороги#Национальный проект
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