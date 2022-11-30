Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Я — русский офицер»: белгородская короткометражка получила гран-при фестиваля кино

Сегодня, 09:29
Фото: правительство Белгородской области
фильм белгородца получил гран-при кинофестиваля

Белгородская короткометражка получила гран-при фестиваля кино

Картину, снятую студией «Огненный рубеж» представили на Коломенском фестивале любительского кино «Место встречи», сообщили в правительстве региона.

Белгородская короткометражка «Я — русский офицер» получила гран-при на Коломенском фестивале любительского кино «Место встречи». Фильм снимала студия «Огненный рубеж».

В фестивале участвовали авторы из разных городов России, в том числе из Белгорода, Мурманска, Екатеринбурга, Тольятти. Также были авторы из Казахстана и Эстонии.

За призовые места боролись 50 работ в 11 различных номинациях. В их числе зарисовки, арт-хаус, документальное, игровое кино и т. д. Высшую награду взял — гран-при — взял белгородский фильм, повествующий о первых днях Чеченской войны. Картина основана на реальных событиях.

Фильм повествует о подвиге военврача Велли Курбанова. В первый же день боевики сбили вертолёт, доставлявший медикаменты и продовольствие. Курбанов вызвался забрать тела погибших. Во время штурма Грозного военврач спас старшину разведроты шебекинца Александра Мишнева.

Главную роль в картине сыграл староосколец Сергей Лысенко. Киноленту снимали при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова. Это третий фильм в рамках проекта «Сильные духом». Теперь картину номинировали на международный фестиваль короткометражного публицистического кино. Он пройдёт в Белоруссии.

 

фильм белгородца получил гран-при кинофестиваляфильм белгородца получил гран-при кинофестиваля
фильм белгородца получил гран-при кинофестиваля
Фото: правительство Белгородской области
Удалённый фильм «Мира Белогорья» о помощи военным вернут в эфир
Узнать подробнее
Читайте также:
Военкор Александр Коц снял 17-минутный фильм об обстрелах Белгородской областиСидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов снял фильм о себеДокументальный фильм об Александре Емельяненко продают на «Авито» за 50 млн рублей
#Наталья Корявых#Коломна#Белгородская область#Короткометражный фильм#Гран-при фестиваля
Подпишитесь
Выбитые окна и посечённая крыша: Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел
Сегодня, 08:47
На Харгоре в Белгороде уберут один пешеходный переход, но оборудуют светофором другой
Сегодня, 06:40
Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам
Сегодня, 09:37
За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог
Сегодня, 04:09
В Белгородэнерго подведены итоги энергочелленджа «#100%Физики»
Сегодня, 09:19
«Мы загадим фасады!» В Белгороде УК отказываются помечать укрытия при морозах
Вчера, 15:34