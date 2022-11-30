«Я — русский офицер»: белгородская короткометражка получила гран-при фестиваля кино

Белгородская короткометражка «Я — русский офицер» получила гран-при на Коломенском фестивале любительского кино «Место встречи». Фильм снимала студия «Огненный рубеж».
В фестивале участвовали авторы из разных городов России, в том числе из Белгорода, Мурманска, Екатеринбурга, Тольятти. Также были авторы из Казахстана и Эстонии.
За призовые места боролись 50 работ в 11 различных номинациях. В их числе зарисовки, арт-хаус, документальное, игровое кино и т. д. Высшую награду взял — гран-при — взял белгородский фильм, повествующий о первых днях Чеченской войны. Картина основана на реальных событиях.
Фильм повествует о подвиге военврача Велли Курбанова. В первый же день боевики сбили вертолёт, доставлявший медикаменты и продовольствие. Курбанов вызвался забрать тела погибших. Во время штурма Грозного военврач спас старшину разведроты шебекинца Александра Мишнева.
Главную роль в картине сыграл староосколец Сергей Лысенко. Киноленту снимали при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова. Это третий фильм в рамках проекта «Сильные духом». Теперь картину номинировали на международный фестиваль короткометражного публицистического кино. Он пройдёт в Белоруссии.