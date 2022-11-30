В Старом Осколе хотят запустить программу льготной стерилизации животных

Главной целью проекта является снижение количества безнадзорных собак и кошек на территории Старооскольского горокруга Белгородской области. Активисты утверждают, что, несмотря на то, что в муниципалитете начинает работать программа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в естественную среду обитания (ОСВВ) животных, она распространяется только на небольшое количество стайных собак, не доверяющих человеку.