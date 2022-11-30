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В Старом Осколе хотят запустить программу льготной стерилизации животных

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
Проект планирует реализовать благотворительный фонд помощи животным «Умка». На это организации потребуется 2,8 млн рублей. Часть средств может выделить Фонд президентских грантов.

Благотворительный фонд помощи животным «Умка» рассчитывает получить от Фонда  президентских грантов 2,2 млн рублей. Всего на реализацию программы по льготной стерилизации животных организации требуется 2,8 млн рублей.

Главной целью проекта является снижение количества безнадзорных собак и кошек на территории Старооскольского горокруга Белгородской области. Активисты утверждают, что, несмотря на то, что в муниципалитете начинает работать программа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в естественную среду обитания (ОСВВ) животных, она распространяется только на небольшое количество стайных собак, не доверяющих человеку.

Определённые категории владельцев животных находятся в сложной жизненной ситуации и не имеют финансовой возможности оплатить дорогостоящую процедуру стерилизации.

Проект направлен на проведение льготной стерилизации и кастрации животных (собак и кошек) для владельцев с низким уровнем достатка. Это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные семьи, волонтёры. Они получат возможность оперировать животных с 50% скидкой. Для семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий операции будут проводиться бесплатно.

В ходе проекта планируется стерилизовать 30 кошек 30 собак ежемесячно. Операциями займутся на базе Центральной ветеринарной клиники в Старооскольском горокруге.

К реализации проекта планируют приступить 1 февраля.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Старый Оскол#Стерилизация животных#Фонд#Фонд президентских грантов
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