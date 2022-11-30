В Совете Федерации рассказали об утвержденном бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Как сообщает 1prime.ru, бюджет ФОМС на следующие 12 месяцев включает в себя доходы на сумму 3,135 триллиона рублей и расходы в размере 3,219 триллиона рублей. Доходы в 2024 году будут составлять 3,366 триллиона рублей, расходы — 3,434 триллиона рублей, в 2025 году — 3,592 триллиона рублей и 3,612 триллиона рублей соответственно. Из приведенных показателей следует, что бюджет фонда на ближайшие три года составлен с дефицитом. Он будет достигать 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда — в 2024 году и 20,1 миллиарда — в 2025 году. Преодолеть такой дефицит помогут переходящие остатки средств.
Самым весомым источником получения средств для фонда выступают страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС). Так, в наступающем году их доля будет равняться 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Трансферты из федеральной казны при этом должны составить 429,4 миллиарда рублей в следующем году, 448 миллиардов рублей в 2024 году и 463,5 миллиарда рублей — в 2025 году.
В бюджет фонда также заложена субвенция в бюджеты его региональных фондов для финансирования программы ОМС на базовом уровне. В 2023 году она составит 2,747 триллиона рублей, в 2024 году — 2,945 триллиона рублей, в 2025 году — 3,107 триллиона рублей. Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что благодаря субвенциям в локальные фонды удастся в полной мере реализовать поручения главы государства, касающиеся распределения заработных плат медикам, а также организацию мероприятий по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации владельцев полисов обязательного медстрахования.
Государственным учреждениям, которые занимаются предоставлением населению медицинской помощи, входящей в базовую программу ОМС, в 2023 году будет передано 163,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 172,6 миллиарда рублей, в 2025 году — 182,1 миллиарда рублей. Помимо этого, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не обеспечивается в рамках базовой программы ОМС, из согласованного бюджета передадут 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей в период с 2023 по 2025 г. соответственно.
ФОМС обеспечит межбюджетные трансферты отделениям Фонда пенсионного и социального страхования России в целях организации бесплатной медпомощи беременным и родившим женщинам, а также проведения профилактических медосмотров новорожденных в первый год жизни.