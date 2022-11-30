В Совете Федерации рассказали об утвержденном бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Как сообщает 1prime.ru, бюджет ФОМС на следующие 12 месяцев включает в себя доходы на сумму 3,135 триллиона рублей и расходы в размере 3,219 триллиона рублей. Доходы в 2024 году будут составлять 3,366 триллиона рублей, расходы — 3,434 триллиона рублей, в 2025 году — 3,592 триллиона рублей и 3,612 триллиона рублей соответственно. Из приведенных показателей следует, что бюджет фонда на ближайшие три года составлен с дефицитом. Он будет достигать 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда — в 2024 году и 20,1 миллиарда — в 2025 году. Преодолеть такой дефицит помогут переходящие остатки средств.