В Шебекино расходуют больше интернета, чем в Белгороде

Согласно обезличенной аналитике оператора, шебекинцы обходят горожан Белгорода на 10%. Интересно, что в 2021 году белгородцы были самими интернет-активными в регионе, а в 2022 занимают только второе место. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом: