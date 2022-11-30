В Шебекино расходуют больше интернета, чем в Белгороде

Согласно обезличенной аналитике оператора, шебекинцы обходят горожан Белгорода на 10%. Интересно, что в 2021 году белгородцы были самими интернет-активными в регионе, а в 2022 занимают только второе место. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:
Для сравнения обычно жители в Белгородской области прокачивают порядка 19 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 16,7 Гб.
А вот лидеры по количеству телефонных звонков кардинально отличаются. Здесь в 2022 году впереди Бирюч, Алексеевка, Строитель. Если большинство горожан проговаривают в месяц 7 часов, то общительные бирючинцы — почти 11 часов.
В 2022 году мы запустили и модернизировали новые объекты связи в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Валуйках и других населенных пунктах. Всего в Белгородской области в 4 квартале МегаФон включил более 20 базовых станций, что позволило нашей инфраструктуре легко справляться с возрастающими нагрузками и подтвердило свою высокую надёжность даже в часы пиковых нагрузок во время приближающихся новогодних праздников. Это оценили наши абоненты, поставив новые рекорды прокачанного интернет-трафика.
прокомментировал директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев