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В Шебекино расходуют больше интернета, чем в Белгороде

Сегодня, 11:20
Фото: МегаФон
Ежемесячно в среднем абоненты в Шебекино используют около 25 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес дюжины фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 28% выше аналогичного показателя для жителей региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.
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Согласно обезличенной аналитике оператора, шебекинцы обходят горожан Белгорода на 10%. Интересно, что в 2021 году белгородцы были самими интернет-активными в регионе, а в 2022 занимают только второе место. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

  1. Шебекино — 25 Гб на пользователя;
  2. Белгород — 23,9 Гб;
  3. Короча — 23 Гб;
  4. Гайворон — 22,6 Гб;
  5. Старый Оскол — 20,3 Гб.

Для сравнения обычно жители в Белгородской области прокачивают порядка 19 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 16,7 Гб.

А вот лидеры по количеству телефонных звонков кардинально отличаются. Здесь в 2022 году впереди Бирюч, Алексеевка, Строитель. Если большинство горожан проговаривают в месяц 7 часов, то общительные бирючинцы — почти 11 часов.

В 2022 году мы запустили и модернизировали новые объекты связи в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Валуйках и других населенных пунктах. Всего в Белгородской области в 4 квартале МегаФон включил более 20 базовых станций, что позволило нашей инфраструктуре легко справляться с возрастающими нагрузками и подтвердило свою высокую надёжность даже в часы пиковых нагрузок во время приближающихся новогодних праздников. Это оценили наши абоненты, поставив новые рекорды прокачанного интернет-трафика.
прокомментировал директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Мегафон#Интернет#Рейтинг
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