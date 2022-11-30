В РФ завершены испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

С учетом требований заказчика у харвестера могут отличаются размеры, емкость накопителя энергии, параметры тока на выходе. Данное устройство даст возможность экономить на замене батареек, поскольку рассчитано на эксплуатацию в течение многих лет. На харвестер уже есть первый заказчик - стартап "ОрганикСолар" из Санкт-Петербурга, который собирается применять его в глюкометрах.