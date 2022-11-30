В РФ завершены испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

Как сообщает newsnn.ru, в харвестере предусмотрен накопитель энергии и фотовольтаическая ячейка, матрицу для которой разработали в РЦГЭ. Предполагается использовать устройство для питания бытовых электроприборов и в промышленности: для беспроводных выключателей света, пультов от бытовой техники, электрических ворот, замков и сенсоров в умном доме.
После испытаний в ИТМО начали работать над уменьшением габаритов контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге ее площадь составит не более 1 квадратного сантиметра. Маленькие размеры позволят размещать устройство прямо в питаемых приборах. Так, для бытового беспроводного выключателя вполне подойдет харвестер площадью 2-3 мм².
"Cовместно с FlexLab мы решаем уникальную задачу - сделать маленькое устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от освещения", - рассказал генеральный директор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский.
Прототип харвестера презентовали на выставке "Микроэлектроника-2022" после удачных испытаний. Следующим шагом станет продление периода службы ячейки. Кроме того, уменьшат ее размеры.
"Наш RnD-центр разработал инновационный материал – перовскитное покрытие для харвестера. Перовскиты дешевы, просты в производстве и уже сейчас преобразовывают 26% энергии солнечного света в электричество", - рассказала Виктория Желтова, генеральный директор FlexLab. Перовскиты обеспечивают большую гибкость формы, благодаря чему их можно использовать в архитектуре, добавила она.
С учетом требований заказчика у харвестера могут отличаются размеры, емкость накопителя энергии, параметры тока на выходе. Данное устройство даст возможность экономить на замене батареек, поскольку рассчитано на эксплуатацию в течение многих лет. На харвестер уже есть первый заказчик - стартап "ОрганикСолар" из Санкт-Петербурга, который собирается применять его в глюкометрах.