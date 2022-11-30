Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В РЭО разработали VR-туры для изучения объектов утилизации отходов

30 ноября 18:41
Российским экологическим оператором был создан VR-тур, чтобы изучать мусорные полигоны.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что с помощью виртуального тура можно «посетить» объект размещения. Это первый VR-тур на объекте размещения, разработанный с помощью беспилотников. В будущем установка будет дорабатываться и дополняться обучающими элементами. Так, с помощью очков виртуальной реальности есть возможность выявить нарушения. Сейчас есть два VR-тура - полигон «Славное» в Тверской области и «Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на» в Тамбовской области. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России". Об этом информирует 360tv.ru.

Как сообщил замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров, для разработки виртуального тура с помощью дрона осуществляется облет. Беспилотник делает снимки и панорамы на 360 градусов. Для каждого объекта создается пять панорам, на основе которых делается тур. Также в него закладывается инфографика с основными параметрами объекта.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

Подпишитесь
Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января
Сегодня, 09:54
Гладков рассказал, за чей счёт купят оружие и аптечки для белгородских ополченцев
Сегодня, 07:51
Застройщик элитного ЖК «Лимон» под Белгородом раскрыл причины забитой канализации
Сегодня, 08:24
Взносы на капремонт увеличатся в Белгородской области
Сегодня, 07:24
«Пепел»: из плена ВСУ вернули пятерых белгородцев
Сегодня, 08:55
В Белгородской области 103 мобилизованных получили по 100 тысяч рублей к свадьбе
Сегодня, 07:37