В РЭО разработали VR-туры для изучения объектов утилизации отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что с помощью виртуального тура можно «посетить» объект размещения. Это первый VR-тур на объекте размещения, разработанный с помощью беспилотников. В будущем установка будет дорабатываться и дополняться обучающими элементами. Так, с помощью очков виртуальной реальности есть возможность выявить нарушения. Сейчас есть два VR-тура - полигон «Славное» в Тверской области и «Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на» в Тамбовской области. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России". Об этом информирует 360tv.ru.