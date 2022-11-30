В НИУ «БелГУ» развивается студенческое предпринимательство

Перспективы программы «Диплом как стартап» обсудили на заседании учёного совета под руководством ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина. Опыт подготовки выпускных квалификационных работ на основе задач реального сектора экономики и формирования творческой инновационно-образовательной среды университета представил проректор по образовательной деятельности Александр Маматов.
Как отметил Александр Васильевич, реализацию программы «Диплом как стартап» университет начал в 2019 году. Важным этапом, способствующим формированию предпринимательских компетенций у студентов и, как следствие, запуску программы, было открытие в 2018 году нового подразделения в составе института экономики и управления – факультета бизнеса «Капитаны».
На современном этапе развитию студенческого предпринимательства способствует бизнес-инкубатор на базе технопарка «Высокие технологии» НИУ «БелГУ» и заработавший в 2022 году бизнес-акселератор. С начала реализации программы в НИУ «БелГУ» на защиту в формате стартапов вышли 15 студенческих проектов.
Диплом в форме стартапа, в отличие от классической ВКР, ориентирован на практическую составляющую и требует тесного взаимодействия с работодателями-инвесторами. В связи с выходом программы на федеральный уровень в 2022 году возникает ряд задач, главная из которых — отсутствие единых методологических правил и нормативной базы для введения гибкой системы обучения, открытия стартап-студий и предоставления студентам годового отпуска от учёбы на запуск своего дела. необходимо также решить вопрос об открытии стартап-студий, подбора экспертов для сопровождения обучающихся при реализации стартапов.
Александр Васильевич
В этой связи ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подчеркнул, что важно найти наставников, не нагружая преподавателей. Руководитель вуза акцентировал внимание на том, что развитие студенческого предпринимательства необходимо встраивать в научно-инновационную повестку региона.