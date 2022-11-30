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В НИУ «БелГУ» развивается студенческое предпринимательство

Сегодня, 11:06
Фото: НИУ «БелГУ»
С начала реализации программы «Диплом как стартап» в 2019 году защитили пятнадцать проектов по заданию предприятий.
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БелГУ

Перспективы программы «Диплом как стартап» обсудили на заседании учёного совета под руководством ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина. Опыт подготовки выпускных квалификационных работ на основе задач реального сектора экономики и формирования творческой инновационно-образовательной среды университета представил проректор по образовательной деятельности Александр Маматов.

Как отметил Александр Васильевич, реализацию программы «Диплом как стартап» университет начал в 2019 году. Важным этапом, способствующим формированию предпринимательских компетенций у студентов и, как следствие, запуску программы, было открытие в 2018 году нового подразделения в составе института экономики и управления – факультета бизнеса «Капитаны».

На современном этапе развитию студенческого предпринимательства способствует бизнес-инкубатор на базе технопарка «Высокие технологии» НИУ «БелГУ» и заработавший в 2022 году бизнес-акселератор. С начала реализации программы в НИУ «БелГУ» на защиту в формате стартапов вышли 15 студенческих проектов.

Диплом в форме стартапа, в отличие от классической ВКР, ориентирован на практическую составляющую и требует тесного взаимодействия с работодателями-инвесторами. В связи с выходом программы на федеральный уровень в 2022 году возникает ряд задач, главная из которых —  отсутствие единых методологических правил и нормативной базы для введения гибкой системы обучения, открытия стартап-студий и предоставления студентам годового отпуска от учёбы на запуск своего дела. необходимо также решить вопрос об открытии стартап-студий, подбора экспертов для сопровождения обучающихся при реализации стартапов.
 Александр Васильевич

В этой связи ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин подчеркнул, что важно найти наставников, не нагружая преподавателей. Руководитель вуза акцентировал внимание на том, что развитие студенческого предпринимательства необходимо встраивать в научно-инновационную повестку региона.

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