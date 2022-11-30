В НИУ «БелГУ» развивается студенческое предпринимательство

Как отметил Александр Васильевич, реализацию программы «Диплом как стартап» университет начал в 2019 году. Важным этапом, способствующим формированию предпринимательских компетенций у студентов и, как следствие, запуску программы, было открытие в 2018 году нового подразделения в составе института экономики и управления – факультета бизнеса «Капитаны».