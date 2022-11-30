В Губкине открыли детский сад за 130 млн рублей

В Губкине открылся детсад на 145 мест, в том числе для детей с особенностями развития. Участие в его открытии принял глава региона Вячеслав Гладков.
Детский сад № 41 «Семицветик» в микрорайоне Журавлики начали строить в прошлом году. На эти цели выделили 130 млн рублей. Общая площадь учреждения — 3 тыс. кв. метров.
Гладков подчеркнул, что в регионе строятся новые социальные и спортивные объекты для того, чтобы дети продолжали активно развиваться. На первом этаже детсада находятся группы для детей младшего возраста, блок питания, прачечная, комнаты для хозяйственных нужд.
На втором этаже располагаются музыкальный и спортивный залы, тематические коридоры с рекреационными зонами. В детсаде будут восемь групп, две из них — ясельные, одна — для детей с ОВЗ. В неё примут пять детей с расстройствами аутистического спектра.